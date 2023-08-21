Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bacaleg Perindo Eva Mutia Yakin Perempuan Indonesia Mampu Jadi Pemimpin

Melati Pratiwi , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |20:22 WIB
Bacaleg Perindo Eva Mutia Yakin Perempuan Indonesia Mampu Jadi Pemimpin
Eva Mutia mengajak perempuan untuk berani menjadi pemimpin. (Foto: Podcast Aksi Nyata)
JAKARTA - Keterlibatan perempuan di dunia politik sudah bukan lagi satu hal yang asing di Indonesia. Bahkan, para wanita pun bisa menjadi sosok pemimpin yang baik.

Sekretaris Jenderal DPP Kartini Perindo sekaligus Bacaleg DPR RI Dapil Jawa Barat 5 Partai Perindo, Eva Mutia mengatakan, suara perempuan dalam politik tergantung bagaimana mereka membawa diri. Utamanya, kaum hawa harus mampu menjadi mandiri sehingga terlihat mampu mengemban amanah.

Berkaca dari negara lain, banyak perempuan yang sejak dulu sudah dipercaya memegang jabatan penting. Sebut saja tokoh Margaret Thatcher dan Indira Gandhi. Melihat fakta ini, Eva Mutia pun yakin wanita memang pada dasarnya mampu menempati posisi sebagai pemimpin.

"Margaret Thatcher dulu sudah menjadi Perdana Menteri Inggris, ada juga Indira Gandhi. Itu tokoh-tokoh perempuan luar biasa, jangan jauh-jauh Presiden Singapura juga perempuan. Jadi perempuan itu punya kapasitas dan kapabilitas untuk memimpin," kata Eva Mutia, dalam Podcast Aksi Nyata, Senin (21/8/2023).

Tak perlu jauh sampai ke negeri orang, di Indonesia sendiri juga punya sosok-sosok wanita hebat. Satu di antaranya adalah Megawati Soekarnoputri.

"Sekarang banyak perempuan juga bisa memimpin organisasi, contohnya Ibu Megawati misalnya, itu sangat luar biasa dia bisa memimpin sekelompok yang mayoritas laki-laki," lanjutnya.

Bukan cuma itu, apabila memperhatikan lagi lebih dalam kabinet Presiden Joko Widodo, di sana ada banyak perempuan yang dipercaya memegang jabatan tinggi.

Telusuri berita news lainnya
