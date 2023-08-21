Unggul di Survei Litbang Kompas, Ganjar Pranowo Justru Berkelakar

SEMARANG - Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo unggul pada survei Litbang Kompas teranyar. Ganjar meninggalkan dua kontestan lainnya yakni, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

Mendapati hal itu, Ganjar tidak mau berpuas diri, ia masih menunggu hasil survei selanjutnya.

"Tunggu survei berikutnya," kata Ganjar di Taman Lumbini Kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Senin (21/8/2023).

Ia pun sempat berkelar, naiknya elektabilitasnya itu berkat Bupati Magelang Zaenal Arifin.

"Karena Pak Bupati Magelang sudah bergerak sekarang," sambungnya.

Diketahui, dari hasil survei tersebut, tingkat keterpilihan Ganjar meraih 24,9 persen. Jumlah ini unggul dibandingkan elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto yang hanya meraih 24,6 persen.

Sementara elektabilitas Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan, tertinggal dengan 12,7 persen.