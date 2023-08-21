Pemancing Tenggelam di Sungai Cisadane Tangerang, SAR Turunkan Tim

JAKARTA - Seorang pemancing dikabarkan tenggelam di Sungai Cisadane, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Korban dikabarkan tenggelam pada Minggu (20/8) sekitar pukul 14.00 WIB.

Komandan Tim Rescue Kantor SAR Jakarta Sahat Parulian menjelaskan, korban ialah Sutisna (20). Korban tenggelam setelah terpeleset dan jatuh ke sungai pada saat sedang mandi di bantaran sungai.

“Kami upayakan pencarian dari sore tadi hingga malam ini dengan unsur SAR gabungan yang ada di lapangan,” kata Sahat Parulian, dalam keterangannya, Minggu (20/8/2023).

Ia menjelaskan tim pencarian akan dibagi menjadi dua. Tim pertama akan melakukan penyisiran menggunakan perahu karet dan tim kedua akan melakukan penyidiran di bantaran sungai.