Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemancing Tenggelam di Sungai Cisadane Tangerang, SAR Turunkan Tim

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |03:01 WIB
Pemancing Tenggelam di Sungai Cisadane Tangerang, SAR Turunkan Tim
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Seorang pemancing dikabarkan tenggelam di Sungai Cisadane, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Korban dikabarkan tenggelam pada Minggu (20/8) sekitar pukul 14.00 WIB.

Komandan Tim Rescue Kantor SAR Jakarta Sahat Parulian menjelaskan, korban ialah Sutisna (20). Korban tenggelam setelah terpeleset dan jatuh ke sungai pada saat sedang mandi di bantaran sungai.

“Kami upayakan pencarian dari sore tadi hingga malam ini dengan unsur SAR gabungan yang ada di lapangan,” kata Sahat Parulian, dalam keterangannya, Minggu (20/8/2023).

Ia menjelaskan tim pencarian akan dibagi menjadi dua. Tim pertama akan melakukan penyisiran menggunakan perahu karet dan tim kedua akan melakukan penyidiran di bantaran sungai.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
sungai cisadane tenggelam
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/519/3163350//mayat-EcxI_large.jpg
Rayakan HUT Ke-80 RI, Pemuda di Jombang Tewas Tenggelam saat Ikut Lomba Mancing Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/338/3145934//hanyut-vIQt_large.jpg
Diduga Tenggelam saat Cuci Mobil di Sungai Cigede Bogor, Pria Ini Ditemukan Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/340/3138214//ilustrasi-aiRn_large.JPG
Satu Wisatawan Asal Riau Tewas Usai Kapal Dihantam Gelombang di Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/340/3136389//ilustrasi-LXGx_large.jpg
Pergi Tanpa Pamit, Wanita Paruh Baya Ditemukan Tewas Terbawa Arus Sungai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/608/3135471//ilustrasi-hO70_large.jpg
Lompat ke Sungai Deli saat Tawuran, Seorang Pemuda Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/525/3133878//ilustrasi-CXUA_large.jpg
Pamit Pergi Mancing, Saji Ditemukan Tewas Mengambang di Sungai Cisadea Cianjur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement