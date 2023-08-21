Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil Berikan Aspirasi di Acara Karnaval Pesona Nusantara di Bekasi

Ade Suhardi , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |02:46 WIB
Ridwan Kamil Berikan Aspirasi di Acara Karnaval Pesona Nusantara di Bekasi
RK saat acara perayaan Karnaval Nusantara (Foto: Ist)
A
A
A

BEKASI - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hadiri acara perayaan Karnaval Pesona Nusantara Bekasi keren 2023 di Bekasi. Diacara tersebut, Kang Emil berikan apresiasi kepada Plt Walikota Bekasi.

Perayaan HUT Kemerdekaan ke-78 RI yang diadakan di Jalan Ahmad Yani, Kayuringin Jaya Bekasi Selatan Kota Bekasi, pada Minggu (20/8/2023), itu merupakan acara yang paling bagus dan meriah yang pernah ia saksikan.

"Dari seluruh daerah yang saya pantau saya ucapkan selamat Kota Bekasi perayaan kemerdekaan dengan tema budayanya paling keren paling bagus," kata Kang Emil, Minggu (20/8/2023).

Secara langsung, Kang Emil memberikan apresiasi kepada Plt Walikota dikarenakan telah membuat acara pameran budaya yang begitu meriah.

"Pak Tri juga sangat banyak melaksanakan arahan arahan saya membangun taman taman, membangun komunikasi yang lebih proaktif dan lain sebagainya, selamat Kota Bekasi luar biasa," jelas Dia.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Topik Artikel :
Bekasi Ridwan Kamil
