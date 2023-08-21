Kebakaran Dekat TPA Sumur Batu Bekasi, 30 Keluarga Terdampak

BEKASI - Peristiwa kebakaran terjadi dekat tempat pembuangan akhir (TPA) Sumur Batu, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi. Kebakaran ini menyebabkan sebanyak 30 keluarga terdampak.

Komandan Pleton Kompi C Damkar Kota Bekasi Ade Candra mengatakan kebakaran terjadi pada Sabtu (19/8) sore. Saat itu api diduga muncul dari pembakaran sampah yang tak terkendali.

“Bermula dari pembakaran sampah yang tidak terkendali sehingga merambat ke gubuk warung klontong,” kata Ade dalam keterangannya, Minggu (20/8/2023).

Sebanyak 30 keluarga atau hampir 50 orang terdampak atas peristiwa ini. Mereka terpaksa harus dievakuasi dari tempat tinggalnya saat api membesar.

Kendati demikian dirinya juga memastikan bahwa kondisi api telah berhasil dipadamkan. Adapun api berhasil dipadamkan hampir tiga jam dari pertama peristiwa dilaporkan.

“Dengan total kerugian kebakaran mencapai Rp100 juta,” jelasnya.

Sementara dipastikannya tidak ada korban jiwa maupun luka-luka atas peristiwa ini. Adapun tercatat luas area yang terbakar mencapai 1.500 meter.

(Khafid Mardiyansyah)