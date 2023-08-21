Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hadiri Karnaval Pesona Nusantara, Ridwan Kamil: Wujud Kerukunan dan Toleransi di Bekasi

Ade Suhardi , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |04:02 WIB
Hadiri Karnaval Pesona Nusantara, Ridwan Kamil: Wujud Kerukunan dan Toleransi di Bekasi
Karnaval Nusantara Bekasi Keren (Foto: MPI)
A
A
A

BEKASI - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hadiri dalam rangka puncak perayaan HUT ke-78 Republik Indonesia bertema Karnaval Pesona Nusantara Bekasi Keren 2023, pada Minggu (20/08/2023) di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Bekasi Selatan. Kegiatan karnaval diawali dengan arak-arakan Plt. Wali Kota beserta istri dengan menggunakan kereta kencana khas solo.

Karnaval dengan menghadirkan berbagai penampilan kebudayan se- Nusantara yang dikemas dalam pawai karnaval dengan titik start di depan RS Mitra Keluarga Bekasi Barat dan finish di Landmark Kota Bekasi (Taman Hutan Kota Patriot).

Banyak penampilan yang disajikan di acara tersebut dan totalnya mencapai 18 jenis penampilan yang dibuka dengan penampilan Marching Band Tajimalela 202 lalu disambut Kirab Bendera Merah Putih oleh unsur TNI, Polri, Dishub dan Satpol PP.

Penampilan kebudayaan Nusantara pun tidak kalah memukau, mulai dari Tari Ronggeng Beken yang dibawakan oleh 3000 Siswi se- Kota Bekasi, penampilan 12 Tarian Khas Nusantara yang ditampilkan oleh seluruh Sanggar Kesenian yang ada di Kota Bekasi, lalu ada Atraksi Polisi Cilik dari Polres Metro Bekasi Kota yang akan mengikuti kompetisi Tingkat Nasional

Bahkan ada juga Atraksi Lompat Batu Khas Kepulauan Nias, juga ada Parade Pakaian Daur Ulang Hias sebagai salah satu bentuk upaya pengurangan sampah di Kota Bekasi, serta lebih banyak lagi sajian penampilan kebudayaan Nusantara lainnya.

