HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kecelakaan di Tol JORR, Mobil Minibus Ringsek!

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |06:36 WIB
Kecelakaan di Tol JORR, Mobil Minibus Ringsek!
Kecelakaan di Tol JORR (Foto: TMC Polda Metro)
A
A
A

JAKARTA - Sebuah kendaraan mengalami kecelakaan di lintas Ruas Tol JORR KM 18+900 A pada Senin (21/8/2023) pagi. Mobil minibus warna hitam tampak mengalami ringsek di bagian depan.

Informasi dari TMC Polda Metro Jaya, kecelakaan tersebut sudah dalam penanganan petugas. Belum diketahui penyebabnya.

"Sat PJR Dit Lantas PMJ melakukan proses penanganan, dan evakuasi sebuah kendaraan mobil yang mengalami kecelakaan lalu lintas di Ruas Tol JORR KM 18+900 A," tulis @TMCPoldaMetro.

.

Sementara situasi arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Kepolisian mengimbau agar pengendara lebih berhati-hati.

"Diimbau kepada pengguna jalan agar berhati-hati," imbuhnya.

(Arief Setyadi )

      
