Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Gelar Prarekonstruksi Pembunuhan Mahasiswa UI di Indekos Depok Besok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |07:11 WIB
Polisi Gelar Prarekonstruksi Pembunuhan Mahasiswa UI di Indekos Depok Besok
Pembunuh mahasiswa UI, Altafasalya Ardnika Basya (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

DEPOK - Satreskrim Polres Metro Depok bakal segera menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan mahasiswa Universitas Indonesia (UI), Muhammad Naufal Zidan alias MNZ (19) dengan tersangka Altafasalya Ardnika Basya alias AAB (23).

Diketahui, Zidan ditemukan tewas ditikam kakak tingkatnya sesama jurusan Sastra Rusia Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) UI di kamar indekos korban kawasan Kukusan, Beji, Depok, Jawa Barat pada Jumat 4 Agustus 2023 silam.

"Rencananya (prarekonstruksi) hari Selasa (22/8) informasi dari Reskrim. Reskrim saja," kata Kepala Urusan (Kaur) Humas Polres Metro Depok, Iptu Made Budi saat dikonfirmasi, Senin (21/8/2023).

Sementara itu, paman korban Zidan yakni Faiz Rafsanjani membenarkan bahwa mendapat informasi soal rencana prarekonstruksi di tempat kejadian perkara (TKP) pada 22 Agustus 2023 pukul 10.00 WIB.

"Selasa tanggal 22 Agustus 2023 jam 10 pagi. Ada rekonstruksi di TKP kejadian pembunuhan, saya di info dari pihak Polres Depok," ucap Faiz melalui pesan singkat.

Lebih lanjut, Faiz berencana menghadiri prarekonstruksi tragedi pembunuhan yang menimpa sang keponakan besok. "Insya Allah saya hadir," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185738/viral-pXky_large.jpg
Hari Guru Nasional, Guru Nyambi Taksi Online Tewas Mengenaskan di Tengah Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184922/mayat-Y8tR_large.jpg
5 Fakta Dosen Cantik Tewas Tanpa Busana hingga AKBP B Dipatsuskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184666/viral-iX7A_large.jpg
Heboh Dosen Cantik Tewas di Hotel Tanpa Busana, Propam Polda Jateng Tangkap AKBP B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184416/pembunuhan-5I3w_large.jpg
Pelaku Penikaman Pria di Condet hingga Tewas Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184394/pembunuhan-K7AE_large.jpg
Polisi Berpeluang Pakai Pasal Pembunuhan Berencana dalam Kasus Kacab Bank BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184194/pembunuhan-DIgY_large.jpg
Pembunuhan Sadis di Condet, Satu Orang Tewas Mengenaskan dan Satu Kritis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement