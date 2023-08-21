Polisi Gelar Prarekonstruksi Pembunuhan Mahasiswa UI di Indekos Depok Besok

DEPOK - Satreskrim Polres Metro Depok bakal segera menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan mahasiswa Universitas Indonesia (UI), Muhammad Naufal Zidan alias MNZ (19) dengan tersangka Altafasalya Ardnika Basya alias AAB (23).

Diketahui, Zidan ditemukan tewas ditikam kakak tingkatnya sesama jurusan Sastra Rusia Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) UI di kamar indekos korban kawasan Kukusan, Beji, Depok, Jawa Barat pada Jumat 4 Agustus 2023 silam.

"Rencananya (prarekonstruksi) hari Selasa (22/8) informasi dari Reskrim. Reskrim saja," kata Kepala Urusan (Kaur) Humas Polres Metro Depok, Iptu Made Budi saat dikonfirmasi, Senin (21/8/2023).

Sementara itu, paman korban Zidan yakni Faiz Rafsanjani membenarkan bahwa mendapat informasi soal rencana prarekonstruksi di tempat kejadian perkara (TKP) pada 22 Agustus 2023 pukul 10.00 WIB.

"Selasa tanggal 22 Agustus 2023 jam 10 pagi. Ada rekonstruksi di TKP kejadian pembunuhan, saya di info dari pihak Polres Depok," ucap Faiz melalui pesan singkat.

Lebih lanjut, Faiz berencana menghadiri prarekonstruksi tragedi pembunuhan yang menimpa sang keponakan besok. "Insya Allah saya hadir," ujarnya.