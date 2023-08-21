Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Masih Selidiki Penyebab Terbakarnya Laboratorium IPB yang Tewaskan Mahasiswi S2

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |09:10 WIB
Polisi Masih Selidiki Penyebab Terbakarnya Laboratorium IPB yang Tewaskan Mahasiswi S2
Polisi masih selidiki kebakaran laboratorium IPB
A
A
A

 

BOGOR - Polisi masih melakukan penyelidikan terkait tewasnya mahasiswi S2 IPB University, Laila Atika Sari. Korban meninggal dunia usai menjadi korban dalam kebakaran di ruang laboratorium kampus.

"Satreskrim bersama Puslabfor Mabes Polri masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut terkait adanya ledakan," kata Kapolsek Dramaga AKP Budi Sehabudin dalam keterangannya, Senin (21/8/2023).

 BACA JUGA:

Kata dia, peristiwa itu terjadi di ruang Laboratorium GC Ilmu nutrisi dan Makanan Ternak lantai 4 Fakultas Peternakan Kampus IPB Dramaga Bogor.

"Korban Laila Atika Sari mengalami luka bakar akibat ledakan tersebut," jelasnya.

Korban sempat dilarikan ke RS Medika Dramaga guna diberikan pertolongan medis,. Namun akibat luka bakar yang cukup serius korban dirujuk ke RS Cipto Mangunkusumo untuk perawatan lebih intensif.

"Saat korban dalam penanganan pihak RSCM korban sudah tidak dapat di tolong dan dinyatakan telah meninggal dunia 18 Agustus 2023," pungkasnya.

