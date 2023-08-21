Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Sebut Mahasiswi S2 IPB yang Tewas Akibat Luka Bakar Serius

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |09:32 WIB
Polisi Sebut Mahasiswi S2 IPB yang Tewas Akibat Luka Bakar Serius
Mahasiswi S2 IPB yang tewas akibat kebaran laboratorium karena alami luka bakar serius/Foto: Okezone
BOGOR - Mahasiswi program S2 IPB University Laila Atika Sari meninggal dunia usai peristiwa kebakaran yang terjadi di laboratorium. Korban menghembuskan nafas terakhirnya karena mengalami luka bakar.

"Korban Laila Atika Sari mengalami luka bakar akibat ledakan tersebut," kata Kapolsek Dramaga AKP Budi Sehabudin dalam keterangannya, Senin (21/8/2023).

Korban yang sedang melakukan penelitian S2 terkait analisis lemak bahan pakan menggunakan metode soxlet itu sempat dilarikan ke RS Medika Dramaga. Namun, akibat luka bakar yang cukup serius korban pun dirujuk ke RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta.

"Dalam penanganan pihak RSCM Jakarta, korban sudah tidak dapat di tolong dan dinyatakan telah meninggal dunia 18 Agustus 2023," ungkapnya.

Saat ini, pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut. Satreskrim Polres Bogor dan Puslabfor Mabes Polri turut diterjunkan untuk melakukan olah tempat kejadian perkara.

"Masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut adanya ledakan tersebut," tutupnya.

Sebelumnya, mahasiswi S2 Ilmu Nutrisi dan Pakan, Fakultas Peternakan IPB Laila Atika Sari meninggal dunia dalam musibah kebakaran laboratorium yang terjadi pada Jumat 18 Agustus 2023.

