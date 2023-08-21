ASN DKI Terapkan WFH, Stasiun Tanah Abang Tetap Terpantau Ramai Pekerja Swasta

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberlakukan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) demi mengurangi kemacetan dan juga polusi yang kini merajalela di Jakarta.

Namun, dari pantauan MNC Portal Indonesia di Stasiun Tanah Abang, pada pukul 09.02 WIB terpantau kondisi stasiun yang masih dipenuhi oleh para pekerja swasta yang masih diwajibkan untuk bekerja di kantor.

Sementara untuk lalu lintas di sekitar Tanah Abang, masih mengalami kemacetan dan penuh akan kendaraan yang masih berlalu-lalang di tengah pemberlakuan WFH di Jakarta untuk mengurangi polusi udara.

Ditemui di lokasi, salah satu perkerja swasta di bidang consultant engineering, Bayu (35) mengatakan, jika dirinya mengikuti saja apapun kebijakan yang pemerintah keluarkan, Bayu menuturkan jika dirinya hanya ikut dalam peraturan kantornya.

"Kalau saya perusahaan swasta kembali lagi kepada kebijakan perusahaan, kalau memang itu efektif apa salahnya," kata Bayu saat ditemui di Stasiun Tanah Abang, Senin (21/8/2023).