Kasus Bayi Tertukar, Siti Mauliah dan Pasien D Lakukan Tes Silang DNA Hari Ini

BOGOR - Siti Mauliah dan ibu pasien D akan menjalani tes DNA silang di Puslabfor Mabes Polri, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, hari ini, Senin (21/8/2023). Hal itu terkait kasus didugaan bayi tertukar di RS Sentosa Bogor.

"Iya (tes DNA silang)," kata Kuasa Hukum Siti Mauliah, Rusdy dikonfirmasi, Senin.

Terpisah, Juru Bicara RS Sentosa Gregg Djako juga membenarkan adanya tes DNA silang antara Siti Mauliah dengan pasien D. Tes digelar di Puslabfor Mabes Polri, Babakan Madang, Kabupaten Bogor.

"Saya yang dampingi. Benar (di Puslabfor Mabes Polri, Sentul)," ucap Gregg.

Sebelumnya, bayi laki-laki dari seorang ibu bernama Siti Mauliah, warga Ciseeng, Kabupaten Bogor diduga tertukar di rumah sakit. Peristiwa itu terjadi usai Siti melahirkan di RS Sentosa Bogor pada 18 Juli 2022.