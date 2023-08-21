Benda Diduga Bom Hebohkan Warga Wisma Asri Bekasi, Tim Jibom Brimob Datangi TKP

JAKARTA – Sebuah benda diduga bom ditemukan di Wisma Asri, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Senin (21/8/2023) pagi.

Tim penjinak bom (Jibom), Brimob, yang datang ke lokasi, memastikan sebuah pipa yang dikira alat peledak tersebut hanyalah perkakas penghambat daya.

Polisi yang datang ke lokasi juga telah mengamankan benda yang mirip seperti bom pipa tersebut.

"Bukan bom ya. Jadi itu alat untuk menghambat daya, bentuknya pipa gitu. Jadi yang ditemukan di lokasi itu ada seperti semen nya itu ada kabelnya," ujar Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes pol Dani Hamdani saat dihubungi.

Dani mengatakan, alat berbentuk pipa diduga bom itu ditemukan di depan sebuah toko di kawasan pasar Wisma Asri.