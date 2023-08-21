Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Pria Berbaju Loreng Pukuli Tukang Parkir, Jenderal TNI Ini Geram dan Akan Tindak Pelaku

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |12:43 WIB
Viral Pria Berbaju Loreng Pukuli Tukang Parkir, Jenderal TNI Ini Geram dan Akan Tindak Pelaku
Pria Berbaju Loreng Pukuli Tukang Parkir/Tangkapan layar media sosial
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial pria bercelana loreng memukul kepala seorang tukang parkir. Video tersebut diunggah oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni melalui akun instagram resmi miliknya @ahnadsahroni88.

Menanggapi hal itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksda Julius Widjojono mengatakan, pihaknya belum mengetahui apakah pria dalam video itu merupakan anggotanya atau bukan.

Namun yang pasti, kata Julius, jika pria tersebut terbukti anggota TNI, maka pihaknya tidak segan untuk menindak tegas.

"Pertanyaannya siapa orang itu? Apakah yakin dia TNI? Celana seperti itu bisa dibeli di Pasar Senen atau Pasar-pasar lainnya?" kata Julius kepada wartawan, Senin (21/8/2023).

"Jika itu TNI pasti akan ditindak tegas," sambungnya.

Julius mengatakan, akan lebih baik jika pengunggah video dapat memberikan keterangan yang jelas mengenai peristiwa tersebut.

"Tanyakan dia (pengunggah video), syukur-syukur dapat nama satuannya,’”pungkasnya.

Sekadar diketahui, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengunggah video, terlihat pria mengenakan jaket dan celana loreng berjalan tergesa-gesa ke arah pria yang diduga merupakan tukang parkir.

