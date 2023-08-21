Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Besok, Jaksa Bakal Saksikan Pra-rekonstruksi Kasus Pembunuhan Mahasiswa UI

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |13:01 WIB
Besok, Jaksa Bakal Saksikan Pra-rekonstruksi Kasus Pembunuhan Mahasiswa UI
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

DEPOK - Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok, M Arief Ubaidillah mengatakan bahwa jaksa akan hadir dan menyaksikan pra-rekonstruksi kasus pembunuhan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) bernama Muhammad Naufal Zidan alias MNZ (19) dengan tersangka Altafasalya Ardnika Basya alias AAB (23) di tempat kejadian perkara (TKP) Indekos Kukusan, Beji, Depok.

Diketahui Zidan ditemukan tewas ditikam kakak tingkatnya sesama jurusan Sastra Rusia Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) UI di kamar indekos korban kawasan Kukusan, Beji, Depok, Jawa Barat pada Jumat (4/8) silam.

"Jaksa akan hadir untuk mengikuti dan menyaksikan rekonstruksi ini, mengingat peran penting jaksa dalam sistem peradilan pidana sebagai dominislitis atau pengendali perkara," kata Arief dalam keterangannya, Senin (21/8/2023).

"Jaksa peneliti akan turut hadir dalam rekonstruksi di tempat kejadian perkara," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
