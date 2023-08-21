Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Pastikan Temuan Benda di Wisma Asri Bekasi Bukan Bom!

Muhammad Farhan , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |13:24 WIB
Polisi Pastikan Temuan Benda di Wisma Asri Bekasi Bukan Bom!
Lokasi penemuan benda diduga bom di Bekasi (Foto: Ade Suhardi)
JAKARTA - Polres Metro Bekasi Kota menegaskan tengah mencari pelaku yang diduga menyimpan benda mirip bom rakitan di sebuah toko kelontong di Pasar Wisma Asri, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Diketahui, warga Wisma Asri sempat dihebohkan atas penemuan diduga bom rakitan pada Senin pagi tadi, (21/8/2023) sekira jam 07.00 WIB.

Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Dani Hamdani mengaku menerima informasi tersebut dari warga sekitar. Setelah diselidiki oleh tim gabungan penjinak bom (jibom), Brimob dan jajaran unit reskrim Polres Metro Bekasi Kota, ternyata benda berbentuk pipa tersebut hanyalah alat penghambat daya.

"Bukan bom ya, situasi sudah aman terkendali," ujar Dani, Senin.

Dani mengatakan, saat ini pihaknya tengah menyelidiki pelaku penyimpan alat tersebut. Lantaran membuat heboh, jajarannya akan mencari pelaku yang meletakkan barang diduga bom tersebut di depan toko kelontong.

"Barangnya sudah kita amankan, masih didalami siapa yang simpan," katanya.

