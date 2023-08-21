Polusi Udara Makin Parah, Ridwan Kamil Koordinasi dengan Kepala Daerah Bahas WFH

BEKASI - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hingga saat ini belum mengeluarkan kebijakan work from home (WFH) sebagai salah satu solusi penanganan polusi udara yang semakin parah, beberapa minggu belakangan ini.

Namun, Ridwan Kamil akan menggelar rapat terlebih dahulu dengan sejumlah Kepala Daerah di wilayah Depok, Bogor dan Bekasi.

“Nanti akan dirapatkan (WFH),” kata Ridwan Kamil di Bekasi, Minggu (20/8/2023).

BACA JUGA: Ridwan Kamil Tanam 83 Juta Bibit Pohon Selama Jabat Gubernur Jawa Barat

Pria yang akrab disapa Kang Emil ini mengatakan, pemberlakuan WFH bagi ASN di Jawa Barat sudah diatur. Namun demikian ia masih menunggu arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait daerah yang menjadi penyangga dengan Jakarta.

BACA JUGA: Cerita Ridwan Kamil saat Jadi Anggota Paskibraka 35 Tahun Silam

“Depok, Bekasi, Bogor yang nempel ke Jakarta, sesuai arahan Presiden akan koordinasikan minggu ini,” ujar Kang Emil.

Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan kebijakan WFH bagi aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan WFH akan dimulai sejak 21 Agustus-21 Oktober 2023.