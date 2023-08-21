Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polusi Udara Makin Parah, Ridwan Kamil Koordinasi dengan Kepala Daerah Bahas WFH

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |14:26 WIB
Polusi Udara Makin Parah, Ridwan Kamil Koordinasi dengan Kepala Daerah Bahas WFH
Ridwan Kamil Gelar Rapat Bahas WFH/Foto: Okezone
A
A
A

BEKASI - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hingga saat ini belum mengeluarkan kebijakan work from home (WFH) sebagai salah satu solusi penanganan polusi udara yang semakin parah, beberapa minggu belakangan ini.

Namun, Ridwan Kamil akan menggelar rapat terlebih dahulu dengan sejumlah Kepala Daerah di wilayah Depok, Bogor dan Bekasi.

“Nanti akan dirapatkan (WFH),” kata Ridwan Kamil di Bekasi, Minggu (20/8/2023).

Pria yang akrab disapa Kang Emil ini mengatakan, pemberlakuan WFH bagi ASN di Jawa Barat sudah diatur. Namun demikian ia masih menunggu arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait daerah yang menjadi penyangga dengan Jakarta.

“Depok, Bekasi, Bogor yang nempel ke Jakarta, sesuai arahan Presiden akan koordinasikan minggu ini,” ujar Kang Emil.

Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan kebijakan WFH bagi aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan WFH akan dimulai sejak 21 Agustus-21 Oktober 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/23/338/3025050/atasi-polusi-jakarta-heru-budi-akan-lakukan-rekayasa-cuaca-qb2ZucsK4H.jpg
Atasi Polusi Jakarta, Heru Budi Akan Lakukan Rekayasa Cuaca
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/23/338/3024935/atasi-polusi-udara-ekstrem-di-jakarta-bpbd-siapkan-upaya-modifikasi-cuaca-dlseuB8zsS.jpg
Atasi Polusi Udara Ekstrem di Jakarta, BPBD Siapkan Upaya Modifikasi Cuaca
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/338/3022728/udara-jakarta-dan-tangsel-sangat-tidak-sehat-meski-lagi-libur-idul-adha-9EWLVBqWoZ.jpg
Udara Jakarta dan Tangsel Sangat Tidak Sehat Meski Lagi Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/337/2991229/cegah-krisis-iklim-yre-dorong-transisi-energi-di-kawasan-perdesaan-GjZ9IbErZA.jpg
Cegah Krisis Iklim, YRE Dorong Transisi Energi di Kawasan Perdesaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/08/337/2935522/gandeng-pmi-pemerintah-antisipasi-perubahan-iklim-dan-polusi-jbvoFX55xy.jpg
Gandeng PMI, Pemerintah Antisipasi Perubahan Iklim dan Polusi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/03/338/2914147/diguyur-hujan-awal-november-wali-kota-depok-klaim-indeks-udara-membaik-j0QXSaTvIe.jpg
Diguyur Hujan Awal November, Wali Kota Depok Klaim Indeks Udara Membaik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement