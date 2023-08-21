Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tiga Hari Pencarian, Tim SAR Temukan 2 Korban KM Dewi Noor dalam Kondisi Tewas

Yohannes Tobing , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |14:32 WIB
Tiga Hari Pencarian, Tim SAR Temukan 2 Korban KM Dewi Noor dalam Kondisi Tewas
Evakuasi korban kapal tenggelam. (Foto: Yohannes Tobing)
A
A
A

JAKARTA - Tim SAR gabungan telah menemukan dua korban tenggelam kapal KM Noor Dewi 01, di sekitar Perairan Kepulauan Seribu, Senin (21/8/2023) Siang. Dua korban ditemukan tewas setelah dilakukan pencarian pada hari ketiga.

Kepala Kantor SAR Jakarta Fazzli mengatakan, pihaknya telah menemukan korban pertama sekitar pukul 09.56 WIB dengan posisi 2,1 Neutical Mile dari lokasi awal kejadian. Tepatnya di perairan Pulau Bokor, Kepulauan Seribu.

"Korban kedua ditemukan sekitar pukul 10.02 WIB, di sekitar Pulau Pari dengan jarak dari lokasi awal kejadian 6,6 Neutical Mile. Kemudian jarak antara korban satu dan dua itu sekitar 6,7 Neutical Mile," kata Fazzli di Dermaga Basarnas Pantai Mutiara, Jakarta Utara.

 BACA JUGA:

Fazzli menjelaskan untuk proses pencarian, pihaknya menyisir luas pencarian 150 Neutical Mile di perairan Kepulauan Seribu, di Pulau Untung Jawa, Pulau Pari dan Pulau Bokor dengan menggunakan perahu karet.

"Kemudian kita berhasil menemukan kedua korban tersebut. Saat ini kedua korban sudah di evakuasi ke Dermaga Basarnas dan saat ini sudah di evakuasi ke RS Polri Kramatjati," ucap Fazzli.

"Dan untuk identifikasi kedua orang ini akan ditindak lanjut oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya. Tentunya akan di visum dulu di sana, baru kita ketahui identitas dari kedua orang tersebut," sambungnya.

 BACA JUGA:

Fazzli menambahkan, pihaknya masih masih melakukan pencarian satu orang korban KM Noor Dewi Satu. Pencarian akan dilakukan kembali berdasarkan penemuan dua orang korban yakni sekitar 6,7 Neutical Mile.

Halaman:
1 2
      
