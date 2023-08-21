Bacok Korbannya di Beji Depok, 2 Pencuri Spesialis Rumah Kosong Ditangkap

DEPOK - Satreskrim Polres Metro Depok bersama Polsek Beji menangkap dua pelaku spesialis pencurian rumah kosong (rumsong) berinisial AA dan P. Dalam aksinya, pelaku bahkan membacok korban ibu rumah tangga berinisial SA di rumah Jalan H Saimin No 21 RT 3/11, Tanah Baru, Beji, Depok.

Wakasatreskrim Polres Metro Depok, AKP Nirwan Pohan menyebut peristiwa tersebut terjadi pada 17 Agustus 2023.

"Polsek Beji, tim lapangan, berhasil menangkap pelaku 365 rumah kosong. Kejadian pada 17 Agustus 2023 kemarin. Ada rekaman CCTV sempat viral. TKP sendiri di Jalan H Saimin, Tanah Baru, Beji. Sedangkan pelakunya ada empat orang. Yang berhasil ditangkap dua orang," kata Nirwan saat jumpa pers di Mapolres Depok, Senin (21/8/2023).

"Pelaku kami tangkap Sabtu 19 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB di rumah kontrakan, Perumahan Bambu Kuning, Bojong Gede," ucapnya.

Nirwan mengungkap, korban mengalami luka bacok pada bagian bahu sebelah kiri. Kini korban dirujuk ke Rumah Sakit Fatmawati dan mendapat belasan jahitan.