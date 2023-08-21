IPB University Ceritakan Detik-Detik Terbakarnya Mahasiswi S2 : Ada Asap dan Api

BOGOR - Institut Pertanian Bogor (IPB) University menceritakan detik-detik musibah yang dialami mahasiswi program S2 Laila Atika Sari hingga meninggal dunia. Berawal ketika Laila bersama teman-temannya usai melaksanakan analisis lemak.

"Ketika sudah hampir selesai, yang bersangkutan dan teman-temannya itu merencanakan pulang cepat, sehingga berbagi tugas untuk beres-beres," kata Kepala Biro Komunikasi IPB University, Yatri Indah Kusumastuti kepada wartawan, Senin (21/8/2023).

Yatri menjelaskan, bahwa Lila dan temannya berada di ruangan yang berbeda. Hingga akhirnya, rekannya melihat asap dan api muncul dari ruangan korban berada dan berusaha untuk menyelamatkannya.

"Beberes masing-masing supaya cepet selesai. Ruangannya tidak berjauhan, berdeketan," jelasnya.

Dalam peristiwa itu, disebutnya tidak ada ledakan. Hanya saja terdapat asap dan api yang menyambar korban di dalam ruangan laboratorium tersebut.

"Sedang dikaji, tapi tampaknya mungkin ini tidak ada ledakan, tidak ada suara," tambah Yatri.

Sedangkan, untuk kondisi fisik atau konstruksi laboratorium tersebut juga tidak sampai terbakar. Hanya terdapat beberapa bagian dan peralatan laboratorium yang rusak diduga karena api.

"Lab tidak terbakar habis, beberapa alat karena ada api jadi rusak. Tetapi fisik bangunannya tidak terbakar," ungkapnya.