HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bongkar Kasus Jual Beli Senpi, Polda Metro Pajang Puluhan Laras Pendek hingga Sniper

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |16:42 WIB
Bongkar Kasus Jual Beli Senpi, Polda Metro Pajang Puluhan Laras Pendek hingga Sniper
Polda Metro Jaya ungkap kasus jual beli senpi (foto: MPI/Maruf)
A
A
A

JAKARTA - Kepolisian Daerah Metro Jaya menggelar konferensi pers terkait kasus produksi dan jual beli senjata api ilegal, di Aula Satya Haprabu Gedung Ditkrimum, Senin (21/8/2023). Sejumlah senjata laras pendek dan laras panjang lengkap yang digunakan sniper disita.

Pantauan di lokasi sejumlah senjata lengkap dengan berbagai senjata disita. Terlihat puluhan senjata laras pendek dan beberapa senjata laras panjang yang digunakan oleh sniper.

Tidak hanya itu, terlihat mesin bebut yang digunakan untuk memproduksi sejumlah senjata tersebut. Kemudian terlihat ratusan peluru diamankan.

"Satu pucuk airsoftgun/airgun laras panjang," tulis kertas yang menggantung pada salah satu barang bukti senjata, Senin (21/8/2023).

Selain itu, terlihat sejumlah kartu tanda anggota dari berbagai instansi yang menjadi barang bukti. Terlihat salah satu kartu tersebut bertuliskan jenderal TNI.

Terlihat 10 orang mengenakan baju tahanan dalam kasus tersebut. Konfrensi tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto beserta jajaranya.

Halaman:
1 2 3
      
