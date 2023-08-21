Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kasus Bayi Tertukar di Bogor, Enam Orang di Tes DNA

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |17:29 WIB
Kasus Bayi Tertukar di Bogor, Enam Orang di Tes DNA
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

BOGOR - Polisi menyebut ada enam orang melakukan tes DNA tekait dugaan bayi tertukar. Mereka yakni dari keluarga Siti Mauliah dan keluarga pasien D.

"Sampelnya dari Ibu Siti Mauliah dan suaminya, kemudian ibu (D) berserta suaminya dan kedua anak itu," kata KBO Satreskrim Polres Bogor Iptu Hafiz Prasetia Akbar di Puslabfor Mabes Polri, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Senin (21/8/2023).

Selanjutnya, polisi akan menunggu hasil tes DNA dari Puslabfor Mabes Polri. Sehingga, nantinya dapat diketahui pasti dugaan bayi yang tertukar tersebut

"Kita menunggu petunjuk dari Puslabfor saja, kita nunggu hasil dari mereka," ungkap Hafiz.

Sementara itu, Kuasa Hukum Siti Mauliah, Rusdi Ridho berharap agar kasus ini segera selesai. Diharapkan, kedua keluarga ini juga dapat menjalin silaturahmi dengan baik ke depannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183931/bayi-PKIC_large.jpg
Geger, Bayi Ditemukan Dalam Kantong Makanan di Tumpukan Sampah Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/338/3171556/penemuan_bayi-LBaF_large.jpg
Bayi Misterius Ditemukan Warga di Depan Yayasan Yatim Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/337/3164654/bayi-7V2K_large.jpg
Kemenkes Selidiki Epidemiologi Terkait Kematian Balita di Sukabumi Akibat Cacingan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/337/3149085/5_juta_anak_lahir_setiap_tahun_di_indonesia_prabowo_setara_populasi_singapura-Ha3T_large.jpg
5 Juta Anak Lahir Setiap Tahun di Indonesia, Prabowo: Setara Populasi Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/340/3135561/bayi_dibuang-k3KU_large.jpg
Geger, Bayi Perempuan Dibuang di Toilet Puskesmas Selong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/338/3127854/bayi-KgnY_large.jpg
Geger, Warga Bogor Temukan Bayi Mungil di Semak-Semak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement