Kasus Bayi Tertukar di Bogor, Enam Orang di Tes DNA

BOGOR - Polisi menyebut ada enam orang melakukan tes DNA tekait dugaan bayi tertukar. Mereka yakni dari keluarga Siti Mauliah dan keluarga pasien D.

"Sampelnya dari Ibu Siti Mauliah dan suaminya, kemudian ibu (D) berserta suaminya dan kedua anak itu," kata KBO Satreskrim Polres Bogor Iptu Hafiz Prasetia Akbar di Puslabfor Mabes Polri, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Senin (21/8/2023).

Selanjutnya, polisi akan menunggu hasil tes DNA dari Puslabfor Mabes Polri. Sehingga, nantinya dapat diketahui pasti dugaan bayi yang tertukar tersebut

"Kita menunggu petunjuk dari Puslabfor saja, kita nunggu hasil dari mereka," ungkap Hafiz.

Sementara itu, Kuasa Hukum Siti Mauliah, Rusdi Ridho berharap agar kasus ini segera selesai. Diharapkan, kedua keluarga ini juga dapat menjalin silaturahmi dengan baik ke depannya.