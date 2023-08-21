Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Dalami Pemasok Utama Kurir 5 Kilogram Sabu di Koja

Yohannes Tobing , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |19:01 WIB
Polisi Dalami Pemasok Utama Kurir 5 Kilogram Sabu di Koja
Polisi dalami pemasok utama kurir 5 Kg sabu di Koja. (Foto: Yohannes Tobing)
A
A
A

JAKARTA - Satres Narkoba Polres Jakarta Utara menangkap seorang kurir narkoba bernama Rusdiansyah (33) di kawasan Kampung Beting, Kelurahan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara, saat Operasi Nila yang digelar Polda Metro Jaya pada Selasa 15 Agustus 2023.

Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara, Kompol Slamet Riyanto mengatakan dalam penangkapan tersebut, petugas mendapati 5 kilogram sabu yang ditemukan di dalam lemari tersangka.

 BACA JUGA:

"Awalnya kita mendapat informasi ada pemasok narkoba jenis sabu di Jakarta Utara, kemudian informasi itu kita dalami. Informasi awalnya satu kg kemudian setelah kita selidiki tepatnya di wilayah Kampung Beting Jakarta Utara," Kata Slamet di Mapolres, Selasa (21/8/2023).

"Kita tindaklanjuti dan benar kita lakukan penindakan, pada saat yang bersangkutan kita amankan rumahnya, kita geledah ada narkotika jenis sabu kurang lebih 5 Kg dalam bentuk 2 paket dus," sambungnya.

Menurut Slamet, paket tersebut disimpan dalam bentuk dua paket dus. Dus pertama berisi dua kilogram, sementara dus ketiga berisi tiga kilogram. Seluruhnya dikemas menggunakan kemasan kotak teh China.

 BACA JUGA:

Tersangka mengaku sebagai pemain tunggal. Hingga kini, polisi masih melakukan pengembangan terkait pemasok sabu di Jakarta Utara, terkait dengan jaringan tersangka RD.

"Kita kembangkan (siapa) yang di atas dia, maupun di bawah dia untuk memutus rantai peredaran narkoba ini," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Koja Kurir Narkoba sabu Narkoba
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3187950/ratu_narkoba_dewi_astutik-VvOM_large.jpg
BNN Ungkap Daerah Operasi dan Pola Rekrutmen Ratu Narkoba Dewi Astutik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187821/narkoba-Lk8n_large.jpg
Terkuak, Ratu Narkoba Dewi Astutik Juga Jadi Scammer Love di Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187658/narkoba-zf2d_large.jpg
Ratu Narkoba Dewi Astutik Ternyata Juga Buron di Korsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187656/dewi_astutik-fkeZ_large.jpg
Terbongkar! Jaringan Dewi Astutik Edarkan Narkoba di RI, Brasil hingga Hong Kong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187476/narkoba-Ks7S_large.jpg
Profil dan Jejak Kriminal Dewi Astutik, Ratu Narkoba Jaringan Internasional yang Ditangkap di Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187461/narkoba-dlU1_large.jpg
Kronologi Penangkapan Buron Sabu Rp5 Triliun Dewi Astutik di Sihanoukville Kamboja, Libatkan Intelijen TNI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement