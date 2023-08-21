Polisi Dalami Pemasok Utama Kurir 5 Kilogram Sabu di Koja

JAKARTA - Satres Narkoba Polres Jakarta Utara menangkap seorang kurir narkoba bernama Rusdiansyah (33) di kawasan Kampung Beting, Kelurahan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara, saat Operasi Nila yang digelar Polda Metro Jaya pada Selasa 15 Agustus 2023.

Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara, Kompol Slamet Riyanto mengatakan dalam penangkapan tersebut, petugas mendapati 5 kilogram sabu yang ditemukan di dalam lemari tersangka.

"Awalnya kita mendapat informasi ada pemasok narkoba jenis sabu di Jakarta Utara, kemudian informasi itu kita dalami. Informasi awalnya satu kg kemudian setelah kita selidiki tepatnya di wilayah Kampung Beting Jakarta Utara," Kata Slamet di Mapolres, Selasa (21/8/2023).

"Kita tindaklanjuti dan benar kita lakukan penindakan, pada saat yang bersangkutan kita amankan rumahnya, kita geledah ada narkotika jenis sabu kurang lebih 5 Kg dalam bentuk 2 paket dus," sambungnya.

Menurut Slamet, paket tersebut disimpan dalam bentuk dua paket dus. Dus pertama berisi dua kilogram, sementara dus ketiga berisi tiga kilogram. Seluruhnya dikemas menggunakan kemasan kotak teh China.

Tersangka mengaku sebagai pemain tunggal. Hingga kini, polisi masih melakukan pengembangan terkait pemasok sabu di Jakarta Utara, terkait dengan jaringan tersangka RD.

"Kita kembangkan (siapa) yang di atas dia, maupun di bawah dia untuk memutus rantai peredaran narkoba ini," ujarnya.