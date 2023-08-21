Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Penganiayaan Remaja di Jagakarsa, Keluarga Korban Lapor Polisi

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |19:17 WIB
Viral Penganiayaan Remaja di Jagakarsa, Keluarga Korban Lapor Polisi
Polisi selidiki penganiayaan remaja di Jagakarsa. (Foto: Ilustrasi/Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polisi tengah mendalami dugaan kasus penganiayaan remaja F (14) terhadap remaja lainnya, D (16) di kawasan Jalan Lontar, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Apalagi, keluarga korban telah membuat laporan ke polisi.

"LP (laporan polisi) ditangani Polres. (Keluarga korban) membuat kaporan di Polres," ujar Kapolsek Jagakarsa, Kompol Multazam saat dikonfirmasj, Senin (21/8/2023).

 BACA JUGA:

Multazam mengatakan, korban melayangkan laporannya ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Jakarta Selatan tentang dugaan kasus penganiayaan terhadap anak di bawah umur.

"Terduga korban dan terduga pelaku masih di bawah umur," ucap dia.

 BACA JUGA:

Adapun aksi penganiayaan terhadap korban terjadi pada Sabtu, 19 Agustus 2023 sekira pukul 13.37 WIB, yang mana peristiwa itu terekam kamera CCTV. Dalam rekaman CCTV, dua orang terduga pelaku yang berboncengan sepeda motor terlihat melintas di Jalan Lontar. Tak lama, para pelaku dan korban memarkirkan motornya di tepi jalan.

Selanjutnya, salah satu pelaku lantas melakukan penganiayaan saat korban hendak turun dari motor. Pelaku mencekik leher dan menariknya hingga korban tersungkur ke aspal. Pelaku juga menginjak kepala korban.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184421/penganiayaan-FPe7_large.jpg
Terungkap, Pria 'Love Scamming' di Depok Tak Hanya Aniaya Satu Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184326/abraham-xH1s_large.jpg
Tampang Bengis Pria yang Aniaya Pacar karena Tolak Ajakan Berbuat Kriminal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183660/penganiayaan-5C0W_large.jpg
Polisi Buru Penganiaya Karyawan Restoran Viral di Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177066/penganiayaan-bZzO_large.jpg
Brutal, 2 Kuli Bangunan Aniaya Pasangan Kekasih di Penjaringan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement