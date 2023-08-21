Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

ASN Jakarta WFH 50%, Kemacetan Parah Terjadi di Sekitar Masjid Istiqlal

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |19:36 WIB
ASN Jakarta WFH 50%, Kemacetan Parah Terjadi di Sekitar Masjid Istiqlal
Kemacetan terjadi di ruas jalan sekitar Masjid Istiqlal. (Foto: Riana Rizkia)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) 50% bagi Aparatur Sipil Negara Negara (ASN), dan akan berlangsung selama dua bulan sejak 21 Agustus 2023 hingga 21 Oktober 2023.

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, pada hari pertama kebijakan berlaku, sejumlah ruas jalan masih terlihat padat di jam pulang kerja. Salah satunya ialah pada ruas jalan di depan Masjid Istiqlal, Kota Jakarta Pusat.

Hingga pukul 19.20 WIB, situasi arus lalu lintas tersendat karena banyaknya volume kendaraan yang melintasi ruas jalan. Kendaraan bermotor tak bisa bergerak terutama saat melintas di Stasiun Juanda.

Terlebih, lokasi putar balik Merdeka Timur ke arah Veteran ditutup dan dijadikan kantung parkir untuk acara tabligh akbar. Sehingga pengendara diarahkan untuk melewati Gedung Kesenian Jakarta. Kemacetan semakin parah karena para peserta tabligh akbar menyeberang melewati jalan.

Jalanan malam ini didominasi oleh kendaraan pribadi seperti motor dan mobil. Tidak sedikit juga beberapa masyarakat yang pulang kerja menggunakan transportasi umum, seperti bus Transjakarta dan angkutan kota (angkot).

Baik pengendara roda dua maupun roda empat hanya dapat memacu kendaraannya dengan kecepatan 5 hingga 10 km per jam.

Halaman:
1 2
      
