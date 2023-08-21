Geger Penemuan Mayat Pria di Sungai Ciapus Bogor, Ini Ciri-cirinya

BOGOR - Warga Desa Tamansari, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor digegerkan dengan penemuan mayat laki-laki di Sungai Ciapus. Temuan tersebut masih dalam penyelidikan polisi.

Kapolsek Tamansari Iptu Agus Hidayat mengatakan mayat pria tanpa identitas itu ditemukan warga yang sedang melintas di pinggir sungai. Kondisinya tergeletak tersangkut di antara bebatuan.

"Mengenakan kaus abu-abu bergaris hitam dan celana jeans hitam," kata Agus, Senin (21/8/2023).

Polisi yang mendapat laporan tersebut langsung mendatangi lokasi untuk olah tempat kejadian perkara. Di lokasi, polisi tidak menemukan identitas.

"Di tubuhnya ditemukan luka pada bagian wajah serta patah pada bagian badan dan kaki," jelasnya.