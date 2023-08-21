Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pembobol Warung Makan dan Counter Handphone di Lampung Utara Ditembak Polisi

Jimi Irawan , Jurnalis-Senin, 21 Agustus 2023 |21:33 WIB
Pembobol Warung Makan dan <i>Counter Handphone</i> di Lampung Utara Ditembak Polisi
Polisi tambak spesialis pembobol warung makan (Foto Ilustrasi : Irish Times)
A
A
A

 

LAMPUNG UTARA - Anggota Reskrim Polres Lampung Utara menembak kaki seorang pelaku spesialis pembobol warung makan dan counter telepon selular.Tersangka yakni berinsial RT alias Mat (23), warga Mulang Maya, Kotabumi Selatan, Lampung Utara.

Dia tampak tak berdaya karena menderita luka tembak pada kaki kanan. Pelaku ditangkap saat bersebunyi di kediamannya.

Pelaku terpaksa dihadiahi timah panas karena mencoba melakukan perlawanan kepada petugas saat akan ditangkap. Sementara seorang rekan pelaku lainya masih dalam pengejaran petugas (DPO).

Kasat Reskrim Polres Lampung Utara Iptu Stef Boyoh, mengatakan tersangka adalah spesialis diduga pelaku pembobol warung makan dan counter yang kerap beraksi di wilayah Lampung Utara.

“Pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas pada kaki kanannya karena mencoba melakukan perlawanan kepada petugas saat akan ditangkap,” kata Kasat Reskrim, Senin (21/8/2023).

Ia menjelaskan selain meringkus pelaku, pihaknya juga menyita barang bukti sejumlah barang berharga berupa kulkas, kompor gas, sejumlah Hp berbagai merek dan lain-lain milik para korban yang belum sempat dijualnya.

Tersangka ditangkap karena melakukan aksi pencurian dalam warung makan milik Agus Taria dan Hendy Kuswoyo (35) warga Kelurahan Kelapa Tujuh, Kotabumi, Lampung Utara pada tanggal 19 Juli 2023.

“Pelaku bersama rekannya (DPO) melakukan aksinya dengan cara merusak pintu dan mengambil barang berupa kulkas, kompor gas dan lain-lain dalam warung makan milik korban beralamat di pingir jalan Ratu Alamsyah Perwira Negara Kelurahan Kelapa Tujuh Kotabumi,” katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185187/penodongan-wBrE_large.jpg
Penjual Seblak Lagi Ngopi di Jaksel Ditodong Parang, Ponselnya Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185168/pencurian-1rxm_large.jpg
10 Kali Beraksi, Komplotan Pencuri Modus Debt Collector Diciduk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183909/pencurian-eWUc_large.jpg
Modus Istri Pendarahan, Polisi Gadungan Gasak Mobil Taksi Online di Cibubur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182389/pencurian-Qf5s_large.jpg
Polisi Tangkap Komplotan Pencuri Fasilitas Hotel yang Beraksi di Jakarta Pusat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/18/3179491/museum-vheu_large.jpg
2 Tersangka Pencurian Perhiasan Rp1,6 Triliun di Museum Louvre Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179458/maling_motor-S45O_large.jpg
Diamuk Massa, Maling Motor Bersenpi di Tambora Kritis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement