Pembobol Warung Makan dan Counter Handphone di Lampung Utara Ditembak Polisi

LAMPUNG UTARA - Anggota Reskrim Polres Lampung Utara menembak kaki seorang pelaku spesialis pembobol warung makan dan counter telepon selular.Tersangka yakni berinsial RT alias Mat (23), warga Mulang Maya, Kotabumi Selatan, Lampung Utara.

Dia tampak tak berdaya karena menderita luka tembak pada kaki kanan. Pelaku ditangkap saat bersebunyi di kediamannya.

Pelaku terpaksa dihadiahi timah panas karena mencoba melakukan perlawanan kepada petugas saat akan ditangkap. Sementara seorang rekan pelaku lainya masih dalam pengejaran petugas (DPO).

Kasat Reskrim Polres Lampung Utara Iptu Stef Boyoh, mengatakan tersangka adalah spesialis diduga pelaku pembobol warung makan dan counter yang kerap beraksi di wilayah Lampung Utara.

“Pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas pada kaki kanannya karena mencoba melakukan perlawanan kepada petugas saat akan ditangkap,” kata Kasat Reskrim, Senin (21/8/2023).

Ia menjelaskan selain meringkus pelaku, pihaknya juga menyita barang bukti sejumlah barang berharga berupa kulkas, kompor gas, sejumlah Hp berbagai merek dan lain-lain milik para korban yang belum sempat dijualnya.

Tersangka ditangkap karena melakukan aksi pencurian dalam warung makan milik Agus Taria dan Hendy Kuswoyo (35) warga Kelurahan Kelapa Tujuh, Kotabumi, Lampung Utara pada tanggal 19 Juli 2023.

“Pelaku bersama rekannya (DPO) melakukan aksinya dengan cara merusak pintu dan mengambil barang berupa kulkas, kompor gas dan lain-lain dalam warung makan milik korban beralamat di pingir jalan Ratu Alamsyah Perwira Negara Kelurahan Kelapa Tujuh Kotabumi,” katanya.