Jokowi Bertolak ke Tanzania, Dilepas Presiden Kenya

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta rombongan mengakhiri kunjungan kenegaraannya di Nairobi, Republik Kenya dan bertolak ke Republik Tanzania pada Senin (21/8/2023).

Dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden pada Senin malam, Jokowi berangkat melalui Bandara Udara International Jomo Kenyatta Nairobi sekitar pukul 15.40 waktu setempat.

Keberangkatan Kepala Negara itu pun turut dilepas oleh Presiden Republik Kenya, William Ruto, Kepala Protokol Negara Republik Kenya Betty Chewron, Menteri Pertambangan, Ekonomi Biru, dan Kemaritiman Salim Mvurya selaku Escort of Honour, dan Istri Duta Besar RI untuk Republik Kenya Zulfah Nahdliyati Saripudin.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) mendorong agar kemitraan antara negara-negara berkembang terus diperkuat menjadi lebih kokoh.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam keterangannya seusai pertemuan bilateral bersama Presiden Republik Kenya William Ruto yang digelar di State House, Nairobi, Republik Kenya.

“Dalam kondisi ketidakpastian global saat ini, sudah saatnya kita memperkokoh kembali spirit Bandung antara negara The Global South,” ujar Presiden Jokowi.