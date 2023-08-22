34 Calon Hakim Agung dan Ad Hoc Jalani Asesment Kepribadian di RSPAD

JAKARTA - Sebanyak 34 calon hakim agung dan enam calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) menjalani seleksi tahap ketiga yakni kesehatan dan kepribadian.

Para calon hakim itu terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan dan kejiwaan pada Rabu 9 Agustus hingga Kamis 10 Agustus 2023 di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.

Kemudian, para peserta menjalani asesmen kompetensi dan kepribadian secara daring pada 21-28 Agustus 2023. Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial, M. Taufiq HZ mengungkapkan pada seleksi tahap ketiga ini, para peserta menjalani seleksi kepribadian yang meliputi asesmen kompetensi dan kepribadian, rekam jejak, dan masukan dari masyarakat.

“Asesmen ini akan mengukur kompetensi calon yang terdiri dari kelompok kompetensi integritas; mental, interpersonal, dan manajemen organisasi; teknis dan proses yudisial; serta kenegarawanan,” kata Taufiq dalam keterangannya, Senin (21/8/2023).

Nantinya, lanjut Taufiq, para peserta akan diuji oleh asesor yang berlatar belakang psikolog dan asesor substantif yang merupakan hakim agung atau mantan hakim agung.

"KY berharap masyarakat dengan identitas yang jelas dapat memberikan informasi atau pendapat secara tertulis tentang rekam jejak terkait integritas, kapasitas, perilaku dan karakter calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM di MA paling lambat 31 Agustus 2023," ujarnya.