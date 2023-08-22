Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

34 Calon Hakim Agung dan Ad Hoc Jalani Asesment Kepribadian di RSPAD

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |02:06 WIB
34 Calon Hakim Agung dan Ad Hoc Jalani Asesment Kepribadian di RSPAD
34 calom hakim agung assesment di RSPAD (Foto : Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 34 calon hakim agung dan enam calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) menjalani seleksi tahap ketiga yakni kesehatan dan kepribadian.

Para calon hakim itu terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan dan kejiwaan pada Rabu 9 Agustus hingga Kamis 10 Agustus 2023 di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.

Kemudian, para peserta menjalani asesmen kompetensi dan kepribadian secara daring pada 21-28 Agustus 2023. Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial, M. Taufiq HZ mengungkapkan pada seleksi tahap ketiga ini, para peserta menjalani seleksi kepribadian yang meliputi asesmen kompetensi dan kepribadian, rekam jejak, dan masukan dari masyarakat.

“Asesmen ini akan mengukur kompetensi calon yang terdiri dari kelompok kompetensi integritas; mental, interpersonal, dan manajemen organisasi; teknis dan proses yudisial; serta kenegarawanan,” kata Taufiq dalam keterangannya, Senin (21/8/2023).

Nantinya, lanjut Taufiq, para peserta akan diuji oleh asesor yang berlatar belakang psikolog dan asesor substantif yang merupakan hakim agung atau mantan hakim agung.

"KY berharap masyarakat dengan identitas yang jelas dapat memberikan informasi atau pendapat secara tertulis tentang rekam jejak terkait integritas, kapasitas, perilaku dan karakter calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM di MA paling lambat 31 Agustus 2023," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/337/3147021/hakim-cBL1_large.jpg
Ketua MA Ingatkan Hakim Baru Jangan Ketuk Pintu Pimpinan jika Ingin Naik Jabatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/337/3080517/dadan_tri_yudianto-HGoC_large.png
MA Ringankan Hukuman Dadan Tri Yudianto Jadi 8 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/15/337/3074833/kpk-sqVx_large.jpg
Breaking News! Hakim Agung Gazalba Saleh Divonis 10 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/337/3072097/kpk-Zakl_large.jpg
MA Diyakini Bersikap Independen Tangani Perkara Mardani Maming
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/337/3038184/ma-buka-seleksi-calon-hakim-ad-hoc-tipikor-simak-periode-pendaftaran-hingga-syarat-syaratnya-R4VnW57KHC.jpeg
MA Buka Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor, Simak Periode Pendaftaran hingga Syarat-syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/337/3013673/eksepsi-hakim-agung-nonaktif-gazalba-saleh-dikabulkan-ini-pertimbangan-hakim-2xPZiVTMns.jpg
Eksepsi Hakim Agung Nonaktif Gazalba Saleh Dikabulkan, Ini Pertimbangan Hakim
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement