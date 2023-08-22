PDIP Sebut Tiga Faktor Ini Bikin Elektabilitas Ganjar Pranowo Meningkat

JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai kenaikan elektabilitas Ganjar Pranowo menempati posisi teratas dari dua Bacapres lainnya yakni Prabowo Subianto dan Anies Baswedan seiring dengan pengenalan publik dan kesukaan terhadap Ganjar yang semakin luas.

Diketahui, dalam survei yang dilakukan Litbang Kompas menunjukkan Ganjar Pranowo berada pada posisi tertas dengan angka 31.8 persen, Prabowo 27.8 persen dan Anies 15.6 persen. Selisih keunggulan Ganjar 4 persen lebih tinggi dari Prabowo, disebut Hasto, menunjukkan daya terima rakyat yang begitu besar terhadap Ganjar Pranowo seiring dengan tingkat dikenal yang makin luas.

Hasto menyebut terdapat tiga hal yang membuat elektabilitas Ganjar meningkat tajam dibanding dua bakal calon presiden lainnya. Faktor pertama membuktikan bahwa masyarakat secara luas semakin mengenal dan menyukai sosok Ganjar Pranowo.

"Faktor pertama rakyat semakin mengenal pak Ganjar Pranowo naik dibanding pak Prabowo dan pak Anis. Tingkat disukainya naik maka otomatis berdampak pada naiknya pak Ganjar sehingga menjadi rebound (bangkit kembali) sehingga pak Ganjar menuju puncak sementara pak Prabowo sudah mencapai puncak cenderung menurun," kata Hasto di Gedung iNews Tower, Senin (21/8/2023).

Kemudian faktor kedua, dengan menanjaknya suara Ganjar menunjukkan kerja partai koalisi nyata terjadi. Partai pengusung Ganjar PDI Perjuangan, PPP, Perindo, Hanura bersama relawan saling melengkapi dengan memberikan kontribusi positif suara Ganjar.

"Apalagi Juli-Agustus banyak deklarasi gelombang yang diberikan kepada pak Ganjar dukungan dari akademisi, buruh, UMKM, wiraswasta, menaikkan dampak elektoral," jelasnya.