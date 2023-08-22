Pelawak Legendaris : Pak Ganjar Presidenku!

JAKARTA - Pelawak legendaris, Bagong "Srimulat" labuhkan pilihanya pada Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Ia menilai sosok Ganjar merupakan figur yang dibutuhkan untuk mendulang kebebasan berekpresi dan kesejahteraan para seniman di tanah air.

Bagong mengungkapkan hal itu dalam acara "Negeri Merdeka Menari" yang digagas Gabungan Seniman Indonesia (GSI) di Kediaman Roy Marten, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, Minggu 20 Agustus 2023.

"Dari kalangan musisi internasional, sampai kalangan Gen Z pun beliau sangat akrab sekali. Dan saya yakin beliau adalah satu-satunya calon yang bisa mampu meneruskan apa yang diprogramkan oleh Bapak Jokowi. Sekali lagi saya ngomong satu, Ganjar presiden ku dan itu satu-satunya," kata Bagong, dalam keterangan yang diterima, Selasa (22/8/2023).

Bagong mengenakan kemeja hitam putih vertikal sebagai simbol mendukung Ganjar.

Salah satu personel dari grup lawak legendaris Srimulat tersebut mengaku telah mengikuti jejak rekam Ganjar selama menjadi Gubernur Jawa Tengah dua periode. Menurut Bagong, Ganjar sangat dicintai oleh masyarakat lantaran sikapnya yang egaliter, dan mendukung pelaku seni tetap berkreasi serta wirausaha.

"Karena berbagai record yang kita pertimbangkan dalam hati nurani, semua caleg-caleg tidak ada yang saya pilih, kecuali Pak Ganjar Pranowo," ujar dia.

Dia berharap Ganjar dapat memenuhi aspirasi dan harapan masyarakat khususnya para seniman yang berkontribusi besar dalam membangun seni dan budaya nusantara.