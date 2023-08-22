MK Perbolehkan Kampanye di Lembaga Pendidikan, Menko PMK: Harus Ada Aturan Main

Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan harus ada aturan yang jelas soal kampanye di lembaga pendidikan (Foto : Istimewa)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menanggapi perihal Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan kampanye di lembaga pendidikan.

Muhadjir menilai, bahwa harus ada aturan jelas dalam melakukan kampanye di lembaga pendidikan.

“Kalau boleh, ya enggak apa-apa, cuma nanti kan harus ada aturan main di dalam. Karena selama ini kita anggap lembaga pendidikan, kemudian keagamaan, itu kan fasilitas umum yang tidak boleh dijadikan ruang untuk berkontestasi secara politik,” kata dia kepada wartawan, Senin 21 Agustus 2023.

Kendati demikian, ia menilai jika nantinya kampanye dilakukan di lingkungan kampus menimbulkan situasi jadi tidak kondusif, ia menyarankan sebaiknya tidak dilakukan. Sebab, menurutnya, masih banyak tempat lain yang bisa digunakan untuk kampanye.

“Tapi kalau itu akan berpotensi menimbulkan terjadinya friksi, menjadikan tidak kondusifnya lembaga pendidikan akibat dipakai kampanye sebaiknya saran saya tidak usah. Terlalu banyak tempat untuk kampanye ngapain harus cari lembaga pendidikan yang di bawah-bawah ya. Tidak usah lah,” sambung dia.

Lebih lanjut, ia turut mengkhawatirkan terkait independensi para guru jika nantinya kampanye dijalankan di lingkungan pendidikan.

“Guru ini kan sudah kita anu non partisan, semrawut nanti. Biarlah masa kampanye nanti pendidikan juga berjalan seperti biasa, karena mengingat kita sedang mengalami sekolah-sekolah sedang mengalami mengejar learning loss karena Covid kemarin,” jelasnya.