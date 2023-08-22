Bergerak dari Kenya, Presiden Jokowi Tiba di Dar Es Salaam Tanzania

JAKARTA - Usai melakukan kunjungan kerja ke Republik Kenya, Presiden Joko Widodo melanjutkan kunjungan kenegaraannya ke Republik Persatuan Tanzania pada Senin, 21 Agustus 2023.

Pesawat GIA-1 yang membawa Presiden Jokowi dan rombongan tiba di Bandara Internasional Julius Nyerere, Dar Es Salaam, Tanzania sekitar pukul 17.05 waktu setempat.

Di bawah tangga pesawat, Presiden Jokowi disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Tanzania Stergomena Tax, Duta Besar RI di Dar Es Salaam Tri Yogo Jatmiko beserta Ibu Ratna Jayanti Jatmiko, dan Atase Pertahanan RI di Pretoria Kolonel Mar Burhanuddin beserta Ibu Witha Anugrah. Presiden Jokowi kemudian diberikan karangan bunga oleh seorang anak Tanzania.

Di bandara tersebut, Presiden juga tampak disambut dengan sejumlah penampilan budaya berupa dua tarian penyambutan, yakni tarian suku Maasai dari Arusha dan tarian Msewe dari Zanzibar. Selain itu, tampak juga grup musik memainkan musik tradisional penyambutan.

Dari Bandara Internasional Julius Nyerere, Presiden Jokowi dan rombongan langsung menuju hotel tempatnya bermalam selama di Tanzania. Di hotel tersebut, Presiden Jokowi disambut oleh sejumlah pegawai KBRI Dar Es Salaam dan perwakilan masyarakat Indonesia di Tanzania.