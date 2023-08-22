Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Poling Pemilu Okezone Tampung 105 Ribu Suara di Twitter, Ganjar Unggul dengan 49%

Nanda Aria , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |08:08 WIB
Poling Pemilu Okezone Tampung 105 Ribu Suara di Twitter, Ganjar Unggul dengan 49%
Ganjar Pranowo unggul di voting Pemilu online Okezone/Foto: Antara
JAKARTA - Okezone melakukan poling online di sosial media Twitter untuk Pemilihan Umum (Pemilu) dengan tiga calon presiden dan satu tidak memilih. Ketiganya yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan.

Poling online tersebut mencoba mengakomodir petanyaan, yaitu 'Jika hari ini Pemilu, siapa yang Anda pilih?' Voting itu pun kemudian menampung 105 ribu suara dengan Ganjar Pranowo keluar sebagai pemenang.

 BACA JUGA:

Ganjar duduk di posisi satu dengan raihan 49% suara, atau unggul telak dibanding dua calon lainnya. Prabowo Subianto berada di urutan kedua dengan torehan 31% suara dan Anies Baswedan dengan 17% suara. Adapun, untuk pilihan tidak memilih hanya meraih 3% suara saja.

voting online okezone

Keunggulan Ganjar Pranowo dalam voting online ini agaknya sejalan dengan Survei Litbang Kompas yang baru saja dirilis. Dalam survei tersebut, Ganjar unggul dalam semua pola simulasi Capres.

 BACA JUGA:

Dalam simulasi ini, terlihat Ganjar Pranowo memperoleh elektabilitas sebesar 34,1 persen. Sementara, Prabowo Subianto memperoleh elektabilitas sebesar 31,3 persen.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
