Atasi Polusi Udara, Ketua DPR: Tak Cukup Hanya Terapkan WFH

JAKARTA - Ketua DPR, Puan Maharani mengatakan, dalam mengatasi masalah polusi udara, tidak cukup hanya dengan penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi ASN di DKI Jakarta saja. Menurutnya, kebijakan itu harus dibarengi dengan aspek lainnya.

Puan mengatakan, berbagai upaya lain juga harus diprioritaskan termasuk dengan mengatur industri-industri nakal yang menjadi penyumbang polusi udara. Untuk itu, hal ini juga perlu diselesaikan dengan Kota-Kota penyangga Ibu Kota.

“Kita ketahui bersama, pabrik banyak ditemui di sekitar kota penyangga, seperti Bekasi, Tangerang, Depok dan Bogor. Kita harapkan semua industri bisa disiplin terhadap pembuangan limbahnya,” kata Puan, Senin (21/8/2023).

Selain itu, Pemerintah perlu memperkuat edukasi dan sosialisasi ke pelaku industri untuk mendorong pemanfaatan sumber energi bersih seperti energi matahari dan angin untuk keperluan rumah tangga industri.

"Solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah polusi udara yang bisa dilakukan ialah memperkenalkan bahan bakar berkualitas lebih baik bagi peralatan industri guna mengurangi emisi polutan udara,” ujarnya.

Mantan Menko PMK ini juga mendorong Pemerintah agar membenahi transportasi umum yang menunjang masyarakat khususnya di kota-kota penyangga Jakarta. Dengan begitu, kata Puan, ketertarikan untuk menggunakan kendaraan umum pun meningkat.

“Pemerintah pusat dan daerah perlu bersinergi untuk memperbaiki akses transportasi di daerah penunjang Jakarta. Jadi subsidinya harusnya dialihkan saja untuk perbaikan transportasi terintegrasi ke permukiman-permukiman sampai ke wilayah pinggiran, sehingga orang mau beralih moda transportasi,” ujarnya.