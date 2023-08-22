Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kejengkelan Megawati Melihat Hukuman Ferdy Sambo Dipotong

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |08:33 WIB
Kejengkelan Megawati Melihat Hukuman Ferdy Sambo Dipotong
Megawati Soekarnoputri (Foto: Lukman Hakim)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati Soekarnoputri mengaku kesal karena hukuman mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo di tingkat Mahkamah Agung (MA) dipotong. Semula hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup.

Presiden ke-5 RI tersebut mempertanyakan keadaan penegakan hukum di Republik Indonesia saat ini.

"Tapi ada juga jenderal, makanya aku nyentil itu Pak Sambo, kok anak buah sendiri dibunuh? Udah gitu saya mikir gini hukum Indonesia ini hukum apa ya sekarang? Lho saya bukan orang hukum lho, tapi kan saya bisa mikir lho, ini apa benarnya," kata Megawati dalam Acara BPIP di Jakarta Selatan, Senin 21 Agustus 2023.

Oleh sebab itu, Megawati mengaku sangat heran dengan kasus Ferdy Sambo yang telah membunuh anak buahnya sendiri saat menyandang status sebagai jenderal bintang dua. Padahal, di tingkat sebelum MA, Ferdy Sambo masih dijatuhi hukuman mati.

"Sudah dua pengadilan, yang tingkat pertama hukuman mati, yang kedua hukuman mati, masuk ke MA eh kok pengurangan hukuman," tutur Megawati Soekarnoputri.

Kendati demikian, Megawati tetap menghormati aturan hukum yang berlaku, termasuk keputusan yang diberikan oleh Hakim Mahkamah Agung terkait hukuman kepada Ferdy Sambo.

"Bagi saya, saya menghormati mahkamah yang namanya Agung, saya menghormati Mahkamah Konstitusi yang meskipun itu saya yang buat, bayangin saya ini sebagai presiden banyak lho buat ini," ujarnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/337/3044556/hendra_kurniawan-do0j_large.jpg
Hendra Kurniawan, Mantan Anak Buah Ferdy Sambo Bebas Bersyarat Pekan Lalu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/01/337/3016155/3-jenderal-asal-cilacap-berkarier-cemerlang-salah-satunya-tangani-kasus-ferdy-sambo-WtyIslAPPA.jpg
3 Jenderal Asal Cilacap Berkarier Cemerlang, Salah Satunya Tangani Kasus Ferdy Sambo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/19/337/2998066/kabar-terbaru-bharada-eliezer-pindah-agama-jelang-nikah-dengan-calon-istri-ling-ling-l45VSeJnxf.jpg
Kabar Terbaru Bharada Eliezer Pindah Agama Jelang Nikah dengan Calon Istri Ling Ling
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/338/2976386/sidang-gugatan-perdata-ferdi-sambo-ditunda-hingga-19-maret-ini-penyebabnya-32CJmaIf2m.jpg
Sidang Gugatan Perdata Ferdi Sambo Ditunda hingga 19 Maret, Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/05/337/2950336/3-fakta-alvin-lim-disebut-orang-gila-oleh-menkumham-ngoceh-penahanan-ferdy-sambo-TUS8GhDKeh.jpg
3 Fakta Alvin Lim Disebut Orang Gila oleh Menkumham, Ngoceh Penahanan Ferdy Sambo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/05/337/2950130/alvin-lim-sebut-ferdy-sambo-tak-ditahan-di-lapas-salemba-menkumham-orang-gila-itu-jZoqd6hCoJ.jpg
Alvin Lim Sebut Ferdy Sambo Tak Ditahan di Lapas Salemba, Menkumham: Orang Gila Itu!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement