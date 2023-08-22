Modifikasi Cuaca, Pesawat Casa 212 Dikerahkan Tebar Garam Atasi Polusi Jabodetabek

JAKARTA - TNI Angkatan Udara (AU) mengerahkan satu pesawat Casa C-212 dengan nomor registrasi A- 2108 milik Skadron IV Abdulrachman Saleh Malang untuk operasi teknologi modifikasi cuaca (TMC) dilakukan untuk mengatasi polusi udara di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Koordinator Lapangan TMC dipegang I Kadek Suta Arimbawa dari Sops Mabes TNI. Sementara itu, pesawat Casa C-212 A-2108 dipiloti Lettu Pnb Erwin dari Skadron Udara 4 Lanud Abdurahman Saleh Malang. Sedangkan Lanud Husein Sastranegara Bandung pada kegiatan TMC ini memberikan dukungan informasi cuaca traffic.

Operasi TMC ini dilakukan dengan sejumlah lembaga di antaranya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sejak 19 hingga 21 Agustus 2023.

“Sesuai prediksi BMKG, terdapat potensi pertumbuhan awan hujan di sebagian wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat bagian Selatan pada 19-21 Agustus mendatang. Sabtu kemarin sudah dilaksanakan satu sorti penerbangan dengan target penyemaian di wilayah Kabupaten Cianjur, Depok, Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat,” ungkap Koordinator Laboratorium Pengelolaan TMC BRIN, Budi Harsoyo dalam keterangan resminya.