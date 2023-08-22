Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BRIN Buka Opsi Kurangi Polusi Udara Tanpa Hujan, Begini Caranya

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |08:57 WIB
BRIN Buka Opsi Kurangi Polusi Udara Tanpa Hujan, Begini Caranya
Polusi udara (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) membuka opsi menggunakan metode teknologi modifikasi cuaca (TMC) untuk mengurangi polusi Jakarta tanpa hujan. Hal ini dilakukan jika mengguyurkan air hujan lewat TMC tidak berdampak signifikan.

Koordinator Laboratorium Pengelolaan TMC BRIN, Budi Harsoyo mengatakan, memang cara yang lebih efektif untuk mengurangi polutan di daerah tertentu memang dengan menjatuhkan atau mengguyurnya dengan air hujan. Namun, jika hal tersebut tidak memungkinkan dilakukan, maka TMC dapat dilakukan dengan menargetkan “mengganggu” stabilitas atmosfer.

Budi pun menjelaskan caranya yakni dengan menaburkan bahan semai dalam bentuk dry ice atau es kering di ketinggian tertentu di udara. Di situ, katanya, terdapat semacam hamparan awan serupa karpet panjang. Hal itu terjadi karena tidak adanya perbedaan temperatur di titik ketinggian tersebut atau isotherm yang kemudian menimbulkan lapisan inversi.

“Nah, ini yang akan kita ganggu, dibuka ibaratnya, sehingga kumpulan-kumpulan polutan yang terkungkung di sekitar wilayah Jakarta bisa terus naik ke atas,” papar Budi dalam keterangannya, dikutip Selasa (22/8/2023).

Kendati demikian, kata Budi, metode TMC tanpa hujan tersebut memerlukan persiapan matang. “Untuk saat ini, kami belum siap. Masih perlu mendesain dan membuat konsul untuk menempatkan dry ice di dalam kabin pesawat. Dry ice ini yaitu CO2. Jika packaging dan handling di pesawat sembarangan, kru bisa kehabisan oksigen atau hypoksia,” ujarnya.

