Mayjen TNI Erwin Djatniko, Peraih Adhi Makayasa yang Resmi Jabat Pangdam III/Siliwangi

BANDUNG - Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Erwin Djatniko resmi menggantikan Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo sebagai Panglima Daerah Militer (Pangdam) III/Siliwangi.
Penunjukkan Mayjen TNI Erwin Djatniko sebagai Pangdam III/Siliwangi tercantum dalam Skep Jabatan Nomor 779/VII/2023. Keputusan ini ditandatangani Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono pada 17 Juli 2023.
Mayjen TNI Erwin Djatniko adalah adalah lulusan terbaik Akmil 1992 peraih gelar Adhi Makayasa, menggantikan Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo yang menjabat Pangdam III/Siliwangi sejak awal Februari 2022.
Serah terima jabatan (Sertijab) Pangdam III/Siliwangi dipimpin Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, yang berlangsung di Lantai 3 Gedung Nasution Mabes TNI AD Jakarta, Senin (21/8/2023).
Selain serah terima jabatan Pangdam III/Siliwangi, Kasad juga memimpin pelaksanaan Sertijab para pejabat Perwira Tinggi lainnya yang ada dilingkungan TNI Angkatan Darat.