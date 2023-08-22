Rocky Gerung Bakal Jalani Sidang Gugatan Hari Ini, Kasus Penghinaan Jokowi

JAKARTA - Pengamat politik, Rocky Gerung bakal menjalani sidang gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini, Selasa (22/8/2023), yang mana diajukan seseorang bernama David Tobing. Adapun Rocky digugat sejak Kamis, 3 Agustus 2023 lalu.

Sidang perdata soal gugatan itu diketahui lewat Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan yang diajukan David itu teregister di PN Jakarta Selatan dengan nomer perkara 712/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL, yang mana Rocky dinilai melakukan perbuatan melawan hukum.

