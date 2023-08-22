Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rocky Gerung Bakal Jalani Sidang Gugatan Hari Ini, Kasus Penghinaan Jokowi

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |09:22 WIB
Rocky Gerung Bakal Jalani Sidang Gugatan Hari Ini, Kasus Penghinaan Jokowi
Rocky Gerung akan jalani sidang gugatan/Foto: Okezone
A
A
A

 

JAKARTA - Pengamat politik, Rocky Gerung bakal menjalani sidang gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini, Selasa (22/8/2023), yang mana diajukan seseorang bernama David Tobing. Adapun Rocky digugat sejak Kamis, 3 Agustus 2023 lalu.

Sidang perdata soal gugatan itu diketahui lewat Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan yang diajukan David itu teregister di PN Jakarta Selatan dengan nomer perkara 712/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL, yang mana Rocky dinilai melakukan perbuatan melawan hukum.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187909/viral-xote_large.jpg
Bon Jowi Ajukan 3 Dokumen Baru ke Polda Metro Terkait Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187424/pemerintah-OP03_large.jpg
Mantan Karyawan: Jokowi Tidak Pernah Resmikan Bandara IMIP!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184652/jokowi-KC71_large.jpg
Fitnah Ijazah Palsu Terkesan Diorkestrasi, Berdampak Reputasi dan Psikologis Jokowi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184651/roy_suryo-Xm48_large.jpg
Ijazah Jokowi Harus Dipamerkan ke Roy Suryo Cs saat Sidang untuk Pembuktian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184649/viral-BdzE_large.jpg
Jokowi Ogah Buka Ijazah ke Publik, Apa Alasannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184644/jokowi-iyBV_large.jpg
Heboh Salinan Ijazah Jokowi Dimusnahkan Setelah Setahun, Ini Klarifikasi KPU Solo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement