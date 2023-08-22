Kenapa Indonesia Disebut Hindia Belanda Pada Zaman Dahulu? Intip Penjelasan Lengkapnya

Ilustrasi Kenapa Indonesia Disebut Hindia Belanda Pada Zaman Dahulu (Foto: Freepik)

JAKARTA- Terdapat sejarah kenapa Indonesia disebut Hindia Belanda pada zaman dahulu. Pasalnya, pemberian nama tersebut tentunya tidak sembarang diberikan begitu saja.

Perlu diketahui bahwa asal mula pemberian nama Hindia Belanda pertama kali dilakukan pada abad ke-17, tepatnya di era penjajahan OC (Vereenigde Oostindische Compagnie).

Ternyata kenapa Indonesia disebut Hindia Belanda pada zaman dahulu dikarenakan Belanda menjajahnya negara Indonesia. Berawal pada tahun 1600, perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC) mulai menjajah sebagian wilayah Indonesia.

Setelah VOC dihapuskan pada tahun 1796, pemerintah Belanda menguasai Indonesia yang kemudian disebut Hindia Belanda. Penjajahan di Indonesia yang dilatarbelakangi oleh kepentingan ekonomi Belanda digambarkan sebagai “misi pembudayaan”, yaitu anggapan bahwa bangsa Indonesia primitif dan terbelakang dan bahwa Belanda, sebagai bangsa Eropa, akan membudayakan dan memodernisasi mereka.

Dengan begitu diera penjajahan Belanda dan berdirinya VOC, nama Hindia Belanda kemudian mulai dikibarkan. Namun tak berangsur lama ketika VOC dinyatakan bubar serta penjajahan Belanda mulai runtuh dibawah kekuasaan Jepang, lantas nama Hindia Belanda kemudian diganti menjadi negara Indonesia.