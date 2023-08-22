Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kenapa Indonesia Disebut Hindia Belanda Pada Zaman Dahulu? Intip Penjelasan Lengkapnya

Bertold Ananda , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |10:53 WIB
Kenapa Indonesia Disebut Hindia Belanda Pada Zaman Dahulu? Intip Penjelasan Lengkapnya
Ilustrasi Kenapa Indonesia Disebut Hindia Belanda Pada Zaman Dahulu (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA- Terdapat sejarah kenapa Indonesia disebut Hindia Belanda pada zaman dahulu. Pasalnya, pemberian nama tersebut tentunya tidak sembarang diberikan begitu saja.

Perlu diketahui bahwa asal mula pemberian nama Hindia Belanda pertama kali dilakukan pada abad ke-17, tepatnya di era penjajahan OC (Vereenigde Oostindische Compagnie).

Ternyata kenapa Indonesia disebut Hindia Belanda pada zaman dahulu dikarenakan Belanda menjajahnya negara Indonesia. Berawal pada tahun 1600, perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC) mulai menjajah sebagian wilayah Indonesia.

Setelah VOC dihapuskan pada tahun 1796, pemerintah Belanda menguasai Indonesia yang kemudian disebut Hindia Belanda. Penjajahan di Indonesia yang dilatarbelakangi oleh kepentingan ekonomi Belanda digambarkan sebagai “misi pembudayaan”, yaitu anggapan bahwa bangsa Indonesia primitif dan terbelakang dan bahwa Belanda, sebagai bangsa Eropa, akan membudayakan dan memodernisasi mereka.

Dengan begitu diera penjajahan Belanda dan berdirinya VOC, nama Hindia Belanda kemudian mulai dikibarkan. Namun tak berangsur lama ketika VOC dinyatakan bubar serta penjajahan Belanda mulai runtuh dibawah kekuasaan Jepang, lantas nama Hindia Belanda kemudian diganti menjadi negara Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179479/ledakan-9Gvj_large.jpg
Kilas Balik Sejarah: Tragedi Ledakan Pabrik Kembang Api di Tangerang Tewaskan 48 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169819/viral-OfVs_large.jpg
Peristiwa 14 September: Presiden AS William McKinley Tewas Ditembak hingga Rasuna Said Lahir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159060/catatan_sejarah-kLO7_large.jpg
Benteng Plered Warisan Kerajaan Mataram Diserbu Belanda demi Buru Pangeran Diponegoro 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/337/3158789/pangeran-sl02_large.jpg
Sosok Residen Belanda Pembenci Pangeran Diponegoro hingga Dianggap Lecehkan Keraton Yogya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/337/3158341/sejarah-YJUX_large.jpg
Peristiwa Kudatuli: Tragedi Berdarah di Markas PDI 29 Tahun Silam Pembuka Gerbang Reformasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/337/3154941/anies_baswedan-3ecr_large.jpg
Wacana Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, Anies: Jangan Mengurangi dan Menambah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement