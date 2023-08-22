Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sidang AMMTC Plus Three, Kapolri Tekankan Pentingnya Kerja Sama Berantas Kejahatan Lintas Negara

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |11:00 WIB
Sidang AMMTC Plus Three, Kapolri Tekankan Pentingnya Kerja Sama Berantas Kejahatan Lintas Negara
Kapolri menekankan pentingnya memperkuat kerja sama memberantas kejahatan lintas negara. (Foto: Dok Polri)
A
A
A

LABUAN BAJO - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali memimpin sidang pertemuan hari kedua ASEAN Ministerial Meeting On Transnational Crime (AMMTC) plus Three ke-17 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dalam pembukaan sidang hari ini, Sigit menekankan soal pentingnya memperkuat kerja sama terkait dengan komitmen bersama dalam rangka memberantas segala tindak kejahatan lintas-negara.

"Kita berharap dalam pertemuan ini, dapat membahas aspek potensial untuk memperkuat kerja sama kita menjadi upaya nyata dalam pemberantasan kejahatan lintas negara di kawasan ASEAN dan sekitarnya," kata Sigit di ruang sidang Ballroom Hotel Meruorah, Labuan Bajo, NTT, Selasa (22/8/2023).

 BACA JUGA:

Menurut Sigit, kerja sama dan kolaborasi antar-negara ASEAN plus Three menjadi kunci untuk menghadapi segala bentuk tantangan zaman maupun situasi global yang penuh ketidakpastian.

"Dunia sedang dihadapkan dengan turbulensi dan ketidakpastian diberbagai bidang. Tidak ada waktu yang lebih tepat dalam mengajak seluruh negara untuk mencari persamaan bukan perbedaan, untuk memacu kerja sama bukan kompetisi," ujar Sigit.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186523/kapolri_jenderal_listyo_sigit_dan_panglima_tni_jenderal_agus_subianto-KuFb_large.jpg
Kapolri Kerahkan Personel hingga Peralatan Tangani Bencana di Aceh-Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/337/3166511/kapolri_jenderal_listyo_sigit-aHzm_large.jpg
Didesak Mundur, Ini Respons Kapolri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/337/3166509/kapolri_jenderal_listyo_sigit-pUGe_large.jpg
Presiden Prabowo Minta Polri-TNI Tindak Tegas Massa Anarkistis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/337/3164188/kapolri-qtyI_large.jpg
Kapolri Temui Gus Ubed di Ponpes Langitan Tuban, Jaga Silaturahmi dengan Ulama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/337/3155069/viral-RXla_large.jpg
Selayang Pandang Jenderal Hoegeng, Mantan Kapolri yang Dilarang Hadiri Hari Bhayangkara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/337/3152021/kapolri_sutanto-oAEB_large.jpg
3 Jenderal Adhi Makayasa Jadi Kapolri, Nomor 1 Penumpas Raja Judi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement