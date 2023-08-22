Sidang AMMTC Plus Three, Kapolri Tekankan Pentingnya Kerja Sama Berantas Kejahatan Lintas Negara

LABUAN BAJO - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali memimpin sidang pertemuan hari kedua ASEAN Ministerial Meeting On Transnational Crime (AMMTC) plus Three ke-17 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dalam pembukaan sidang hari ini, Sigit menekankan soal pentingnya memperkuat kerja sama terkait dengan komitmen bersama dalam rangka memberantas segala tindak kejahatan lintas-negara.

"Kita berharap dalam pertemuan ini, dapat membahas aspek potensial untuk memperkuat kerja sama kita menjadi upaya nyata dalam pemberantasan kejahatan lintas negara di kawasan ASEAN dan sekitarnya," kata Sigit di ruang sidang Ballroom Hotel Meruorah, Labuan Bajo, NTT, Selasa (22/8/2023).

Menurut Sigit, kerja sama dan kolaborasi antar-negara ASEAN plus Three menjadi kunci untuk menghadapi segala bentuk tantangan zaman maupun situasi global yang penuh ketidakpastian.

"Dunia sedang dihadapkan dengan turbulensi dan ketidakpastian diberbagai bidang. Tidak ada waktu yang lebih tepat dalam mengajak seluruh negara untuk mencari persamaan bukan perbedaan, untuk memacu kerja sama bukan kompetisi," ujar Sigit.