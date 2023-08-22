Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Sidang Lanjutan Johnny G Plate, Hakim Geram 2.286 Titik Tower BTS Belum Disurvei Langsung

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |11:57 WIB
Sidang Lanjutan Johnny G Plate, Hakim Geram 2.286 Titik Tower BTS Belum Disurvei Langsung
Sidang Johnny G Plate. (Foto: Bachtiar Rojab)
A
A
A

JAKARTA - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan (PN) Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan kasus korupsi Bakti Kominfo pada Selasa (22/8/2023). Kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) turut menghadirkan tiga saksi dalam kasus tersebut.

Adapun mereka dihadirkan untuk bersaksi terhadap tiga terdakwa, yakni eks Menkominfo Johnny G Plate, Direktur Utama (Dirut) Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti), Anang Achmad Latif; dan eks Tenaga Ahli Human Development (Hudev) Universitas Indonesia (UI) Yohan Suryanto.

Di sisi lain, Senior Manajer Implementasi Bakti Erwien Kurniawan menjadi orang pertama yang diberondong pertanyaan oleh Hakim Ketua, Fahzal Hendri sebagai saksi. Pasalnya, Ia sebagai konsorsium tidak menyurvei langsung ribuan titik tower BTS.

"Lokasinya 7.904 BTS, sudah didatangi semua?" tanya Ketua Majelis Hakim Fahzal di persidangan.

"Tahap satu, 4.200 sudah didatangi, tahap dua tidak semuanya didatangi," jawab Erwien menimpali.

"Tidak semua didatangi, mulai terkuak barang, apakah, berapa jumlahnya semua yang betul-betul didatangi?" tanya Hakim Fahzal.

"5.618," jawab Erwien.

Erwien menambahkan, konsorsium tidak mampu menjangkau seluruhnya. Sehingga, banyak BTS yang tidak didatangi. Adapun, terdapat tiga konsorsium di proyek tersebut, yakni Konsorsium Fiber Home, PT Telkominfra, dan PT Multi Trans Data (PT MTD) pemenang untuk paket 1 dan 2.

Kemudian, Konsorsium PT Lintas Arta, PT Huawei, dan PT Surya Energy Indotama (SEI) untuk paket 3 dan Konsorsium PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera (IBS) dan PT ZTE Indonesia paket 4 dan 5.

"Bukan itu soalnya pak, konsorsium tidak sanggup, dia tanda tangan kontrak dengan titik koordinat 7.900 sekian, lalu konsorsium pula ngapain pula tergantung dengan konsorsium," ujar Fahzal, geram.

Halaman:
1 2
      
