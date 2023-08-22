Juli 2023 Jadi Bulan Terpanas Sepanjang Sejarah di Seluruh Dunia

JAKARTA - Organisasi Meteorologi Dunia atau World Meteorological Organization (WMO) melaporkan Juli 2023 menjadi bulan terpanas di dunia. Bahkan, tercatat suhu udara bisa mencapai 53 derajat Celcius yang terjadi di Amerika Barat.

“Nah dari data seluruh dunia ini terlihat, ini menurut Badan Meteorologi atau Organisasi Meteorologi Dunia. Bahwa bulan, ini kita lihat, suhu udara ini hampir merata seluruh dunia di bulan Juli 2023, itu merah merata seluruh dunia,” ujar Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati secara virtual, dikutip Selasa (22/8/2023).

“Artinya di sini kenaikan suhu dari rata-rata di seluruh dunia dan juga dinyatakan oleh Badan Meteorologi Dunia, bulan terpanas sepanjang sejarah dunia itu memang bulan Juli tahun 2023,” tambahnya.

Meskipun, kata Dwikorita, tidak menutup kemungkinan bahwa bulan Agustus 2023 juga bisa menjadi bulan terpanas mengalahkan bulan Juli.

“Belum tahu ini Agustus kan belum selesai analisisnya, jangan-jangan Agustus mengalahkan Juli,” tuturnya.

Dwikorita mengungkapkan di tahun 2023 juga menjadi tahun yang penuh rekor temperatur suhu panas. Tercatat di sejumlah kota dunia yang mengalami suhu udara terpanas di dunia, di antaranya di Italia, Yunani, Maroko, bahkan juga Jepang.

“Dan ini di sini, tahun 2023 merupakan tahun penuh rekor temperatur. Jadi Juli 2023 Sardinia di Italia itu suhunya mencapai 48 derajat Celcius saat Winter, saat Winter 48 derajat Celcius. Kemudian Rhodes Yunani 49 derajat Celcius, Maroko lebih dari 47 derajat Celcius,” ujarnya.