Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Ridwan Kamil Sebagai Cawapres Tertinggi

JAKARTA - Tingkat keterpilihan atau elektabilitas Ridwan Kamil menduduki peringkat pertama sebagai calon wakil Presiden (Cawapres). Hal ini terpotret dalam survei Litbang Kompas yang dilakukan pada akhir Juli hingga awal Agustus 2023 ini.

Dalam survei terbaru yang dirilis Litbang Kompas, terlihat bahwa elektabilitas Gubernur Jawa Barat (Jabar) itu memperoleh angka sebesar 8,4 persen. Pria yang diakrab Kang Emil ini unggul tipis atas pesaingnya yakni Sandiaga Salahuddin Uno.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) itu duduk di peringkat kedua dengan perolehan elektabilitas sebesar 8,2 persen. Disusul Erick Thohir yang memiliki tren kenaikan elektabilitas sebagai Cawapres.

Menteri BUMN itu menduduki peringkat ketiga dengan perolehan elektabilitas sebesar 8,0 persen. Nama berikutnya, diisi oleh Anies Baswedan sebesar 5,7 persen dan Ganjar Pranowo sebesar 5,4 persen.

Sementara, nama Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menempati peringkat keenam dengan perolehan elektabilitas sebesar 5,1 persen. Mahfud MD memperoleh elektabilitas sebesar 3,7 persen disusul, Basuki Tjahaja Purnama sebesar 2,6 persen.