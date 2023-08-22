Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

AMMTC Labuan Bajo Dorong Penguatan Cegah Pendanaan hingga Ekspor Idiologi Terorisme

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |13:57 WIB
AMMTC Labuan Bajo Dorong Penguatan Cegah Pendanaan hingga Ekspor Idiologi Terorisme
Ilustrasi (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

 

LABUAN BAJO - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri mendorong penguatan kerja sama dalam pertemuan ASEAN Ministerial Meeting On Transnational Crime (AMMTC) +3 ke-17 di Labuan Bajo, NTT.

"Jadi isu terorisme fokus dari pertemuan AMMTC karena kita tahu terorisme sebagai salah satu kejahatan transnasional adalah kejahatan yang tidak miliki batas negara," kata Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar di Hotel Meruorah, Labuan Bajo, NTT, Selasa (22/8/2023).

Aswin mengungkapkan, terorisme merupakan bentuk tindak kejahatan yang bisa terjadi di lintas batas negara. Oleh sebab itu, kata Aswin, perlu adanya komitmen bersama untuk sama-sama memberantas jaringan terorisme khususnya yang mengancam di negara kawasan ASEAN.

Dalam AMMTC +3 ini, menurut Aswin, pihaknya mendorong penguatan kerja sama untuk memutus aliran dana jaringan teror hingga adanya transformasi idiologi dari organisasi terorisme dari media sosial (medsos).

"Dari rekrutmen, lintas pendanaan dan beberapa ada juga ekspor idiologi ya, di sebar-sebarkan dan adanya internet sekarang memang tidak ada lagi batas terutama di ASEAN sudah terbiasa kita ketahui ada propaganda lalu medsos atau internet," ujar Aswin.

Menurut Aswin, tindak pidana kejahatan terorisme dapat terjadi di seluruh negara. Bahkan, jaringan teroris sudah mencakup kawasan global.

"Bukan cuma ASEAN bahkan sampai beberapa negada lain di negara-negara lain ya yang merasakan dampak terorisme," tutur Aswin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187827/polri-Za2b_large.jpg
Kapolri Tegaskan Polri Terbuka dan Terus Berbenah Usai Audiensi dengan KIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187621/dpr-k3vu_large.jpg
DPR Sebut Polri Tetap di Bawah Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186720/polri-MiJn_large.jpg
Pesawat CN 295 dan Fokker 50 Polri Droping Logistik untuk Korban Bencana di Aceh hingga Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186697/polri-PDF2_large.jpg
Polri Terbangkan Bantuan Logistik ke Wilayah Sulit Terjangkau di Aceh, Sumut dan Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186493/polri-cGEA_large.jpg
Pimpin Wisuda Prajurit Taruna, Kapolri Tekankan Sinergitas TNI-Polri untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186475/lemkapi-ULYB_large.jpg
Korlantas Diusulkan Jadi Balantas Polri, Lemkapi: Bagus karena Tugasnya Semakin Berat!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement