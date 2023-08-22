Sosok Mayjen TNI Harfendi, Putra Minang yang Jabat Pangdam IX Udayana

JAKARTA - Tongkat komando Panglima Kodam IX/Udayana, resmi berpindah tangan, dari Mayjen TNI Sonny Aprianto ke Mayjen TNI Harfendi.

Kepala Penerangan Kodam IX/Udayana Kolonel Inf. Fadjar Moh. Syafrudin mengatakan, sertijab tersebut dilakukan serentak dalam suatu upacara Sertijab 14 Perwira Tinggi TNI AD yang dipimpin langsung oleh Kasad Jenderal TNI Dudung Abdhurachman di Markas Besar TNI AD di Jakarta.

Mayjen TNI Harfendi merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) 1989 dari kecabangan Zeni. Dia merupakan putra daerah Sumatera Barat yang berasal dari Ranggomalai, Gadut, Tilatang Kamang, Agam.

Sebelum menjadi Pangdam IX Udayana, dia merupakan Koordinator Staf Ahli (Koorsahli) Panglima TNI dan Pa Sahli Tk. III KSAD Bidang Polkamnas.

Selain itu, sejumlah posisi strategis lain juga pernah disandang jenderal bintang dua tersebut. Di antaranya adalah Aslog Kasdam XVII/Cenderawasih (2013), Paban IV/Faskon Slogad (2019), hingga Waaslog KSAD Bidang Renbinminlog (2020).