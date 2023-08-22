Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sosok Mayjen TNI Harfendi, Putra Minang yang Jabat Pangdam IX Udayana

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |14:24 WIB
Sosok Mayjen TNI Harfendi, Putra Minang yang Jabat Pangdam IX Udayana
Sosok Mayjen TNI Harfendi/dok TNI AD
A
A
A

JAKARTA - Tongkat komando Panglima Kodam IX/Udayana, resmi berpindah tangan, dari Mayjen TNI Sonny Aprianto ke Mayjen TNI Harfendi.

Kepala Penerangan Kodam IX/Udayana Kolonel Inf. Fadjar Moh. Syafrudin mengatakan, sertijab tersebut dilakukan serentak dalam suatu upacara Sertijab 14 Perwira Tinggi TNI AD yang dipimpin langsung oleh Kasad Jenderal TNI Dudung Abdhurachman di Markas Besar TNI AD di Jakarta.

Mayjen TNI Harfendi merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) 1989 dari kecabangan Zeni. Dia merupakan putra daerah Sumatera Barat yang berasal dari Ranggomalai, Gadut, Tilatang Kamang, Agam.

Sebelum menjadi Pangdam IX Udayana, dia merupakan Koordinator Staf Ahli (Koorsahli) Panglima TNI dan Pa Sahli Tk. III KSAD Bidang Polkamnas.

Selain itu, sejumlah posisi strategis lain juga pernah disandang jenderal bintang dua tersebut. Di antaranya adalah Aslog Kasdam XVII/Cenderawasih (2013), Paban IV/Faskon Slogad (2019), hingga Waaslog KSAD Bidang Renbinminlog (2020).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184655/viral-VT0H_large.jpg
Heboh Isu Mayjen Achmad Adipati Jadi Beking di Sengketa Lahan JK, Ini Reaksi Jenderal Kopassus!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175397/viral-4ifw_large.jpg
Rombongan Pasukan Elite TNI AD Sikat Pelaku Begal dan Tabrak Lari di Tol Kebon Jeruk Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171327/wahyu-lMY1_large.jpg
Pembunuhan Kacab Bank BUMN, TNI Tidak Bisa Dipekerjakan untuk Tindak Kriminal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171303/wahyu-kuZ8_large.jpg
Kadispenad Ungkap Strategi Penempatan Rudal KHAN di Kalimantan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3170966/wahyu-eEqm_large.jpg
TNI AD Lirik Drone Canggih Turki untuk Kirim Logistik hingga Bantu Warga Terpencil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169939/satwa-DWMo_large.jpg
Ekspedisi di Sanggabuana Catat Temuan Penting, TNI AD Perkuat Peran Pelestarian Alam
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement