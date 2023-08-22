KPK Cegah Empat Tersangka Kasus Korupsi Pembangunan Gereja di Papua ke Luar Negeri

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah empat tersangka baru hasil pengembangan kasus korupsi proyek pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 di Kabupaten Mimika, Papua, untuk bepergian ke luar negeri. Mereka dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan sejak Juli 2023.

Keempat tersangka yang dicegah ke luar negeri tersebut yakni, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Mimika, Totok Suharto; Kepala Cabang PT Satria Creasindo Prima, Gustaf Urbanus Patandianan; Direktur PT Dharma Winaga, Arif Yahya; dan pihak swasta, Budiyanto Wijaya.

"KPK telah ajukan cegah terhadap tiga pihak swasta dan satu ASN untuk tetap berada di wilayah Indonesia selama enam bulan ke depan," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Selasa (22/8/2023).

"Pengajuan cegah ini sejak Juli 2023 ke Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI dan dapat diperpanjang kembali apabila diperlukan," sambungnya.

Pencegahan ke luar negeri terhadap empat tersangka tersebut dilakukan dalam rangka memperlancar proses penyidikan dan perampungan berkas perkara dugaan korupsi terkait pengembangan perkara pembangunan Gereja Kingmi Mile 32. KPK akan segera memanggil para tersangka tersebut.

"Sikap kooperatif dari para pihak dimaksud sangat diharapkan dan dapat selalu hadir apabila dilakukan penjadwalan pemanggilan oleh tim penyidik," kata Ali.