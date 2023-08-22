Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Cocok Berduet dengan Ridwan Kamil, Sexy dan Berpotensi Kuasai Jawa

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |14:50 WIB
Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil (Foto: Sindonews)
JAKARTA - Divisi Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas baru saja merilis hasil surveinya. Dalam rilis tersebut, Ganjar Pranowo mencuat sebagai bakal calon presiden (capres) dengan elektabilitas tertinggi.

Ganjar dengan nilai 24,9 persen mampu menyalip elektabilitas Prabowo Subianto yang berada di angka 24,6 persen. Sedangkan, Anies Baswedan tertinggal jauh di angka 12,7 persen.

Masih dalam survei yang sama, untuk tingkat keterpilihan bakal calon wakil presiden (cawapres) muncul nama Gubenur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK) dengan perolehan 8,4 persen.

RK mengungguli dua figur yang saat ini menjabat sebagai menteri era Presiden Joko Widodo, yakni Sandiaga Salahuddin Uno dan Erick Thohir yang masing-masing mengantongi 8,2 dan 8,0 persen.

Merespons hal tersebut, Pengamat Politik Citra Institute, Yusak Farchan menyatakan dua nama elektabilitas tertinggi dari capres dan cawapres cocok untuk disandingkan.

1 2 3
      
