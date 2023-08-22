Polling Okezone Ditutup: Ganjar Pranowo Raih Suara Terbanyak 47,6 Persen

JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo meraih suara terbanyak dengan unggul jauh 14,7 persen bila dibandingkan dengan suara Bacapres Prabowo Subianto.

Hal tersebut didasarkan poling yang diadakan situs berita nasional Okezone terkait pilihan Presiden yang akan dipilih netizen apabila Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dilaksanakan pada hari ini.

Polling tersebut diketahui dibuka Okezone melalui akun media sosial Twitter (X) sejak Senin 21 Agustus 2023, pukul 13.29 WIB.

Setelah polling ditutup pada hari ini, Selasa (22/8/2023) siang, Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo yang didukung PDIP, PPP, Partai Perindo, dan Hanura meraih hasil polling Okezone tertinggi dengan angka 47,6 persen.

Kemudian menyusul Bacapres Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) Prabowo Subianto yang didukung Partai Gerinda, PKB, Golkar dan PAN dengan hasil polling 32,9 persen.